Hà Nội đầu tư hơn 300 tỷ đồng xóa sổ con ngõ 'đau khổ' Nguyễn Khang, mở rộng trục kết nối Vành đai 2,5
GĐ&XH - Sau nhiều năm chịu cảnh xuống cấp và ùn tắc nghiêm trọng, ngõ 381 phố Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đang được mở rộng lên 21,5m với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" giao thông, nâng cao chất lượng đời sống cho cư dân khu vực.
Nhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang là cái tên gợi nhắc không ít bức xúc cho người tham gia giao thông trên địa bàn phường Cầu Giấy. Lòng ngõ hẹp trong khi mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chi chít "ổ gà, ổ voi".
Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, lượng phương tiện đổ dồn về đây khiến con ngõ luôn trong tình trạng quá tải, giao thông tê liệt kéo dài. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sống sinh hoạt của các hộ dân mà còn cản trở việc đi lại của cán bộ, học sinh tại các cơ quan, trường học lân cận. Nhiều người dân địa phương từng ngao ngán ví nơi đây như một con ngõ "đau khổ" giữa lòng Thủ đô.
Trước yêu cầu cấp thiết về hạ tầng giao thông và an sinh xã hội, từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy đã chính thức triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, kết nối với tuyến Vành đai 2,5). Tổng mức đầu tư toàn tuyến đạt hơn 300 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 8/2026, toàn bộ công tác phá dỡ, hạ giải các công trình thuộc diện thu hồi đất cơ bản hoàn thành. Mặt bằng sạch nhanh chóng được bàn giao trọn vẹn cho chủ đầu tư và nhà thầu.
Ghi nhận thực tế của phóng viên tại công trường những ngày này cho thấy, không khí lao động diễn ra rất khẩn trương. Nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc chuyên dụng để san gạt, lu lèn và thi công đồng loạt các mũi.
Hiện các mũi thi công đang tập trung đào đắp, lắp đặt hệ thống cống thoát nước ngầm cỡ lớn nhằm bảo đảm tiêu thoát nước đô thị, tránh ngập úng cục bộ và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trước khi thảm nhựa mặt đường.
Theo UBND phường Cầu Giấy dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang không đơn thuần là sửa chữa mặt đường mà còn mang tính chiến lược trong việc tái tổ chức mạng lưới giao thông của quận và Thành phố.
Theo quy hoạch hoàn chỉnh, tuyến đường sau khi hoàn thiện sẽ thông suốt từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch. Tuyến đường này đóng vai trò như một mắt xích kết nối liên hoàn giữa ba trục giao thông trọng điểm: đường Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.
Khi đưa vào khai thác, con đường mới sẽ giúp phân luồng, giải tỏa áp lực lưu thông cho các trục đường lân cận như Cầu Giấy, Trần Thái Tông hay Dương Đình Nghệ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của người dân. Không chỉ giải quyết "nút thắt cổ chai", tuyến đường 21,5m khang trang còn mở ra diện mạo đô thị văn minh, cải thiện môi trường sống và nâng tầm giá trị phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.
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