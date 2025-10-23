Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai
Sau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.
Ngày 23/10, Công an xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ ô tô bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày qua trên địa bàn xã.
Nạn nhân là anh Phùng Văn Tuấn đã được tìm thấy vào trưa nay tại khu vực chân hồ thủy điện, tuy nhiên sau nửa ngày đào bới dưới vách đá, phải đến 17h chiều mới đưa được thi thể ra ngoài.
Hai nạn nhân Định và Giang được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào ngày 3/10, còn anh Tuấn bị vùi sâu trong đất đá cho tới nay mới được tìm thấy.
Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 12h15 ngày 2/10, Công an tỉnh Lào Cai cùng chính quyền và người dân địa phương đã phát hiện chiếc xe ô tô bán tải được báo mất tích từ ngày 29/9.
Chiếc xe nói trên bị đất đá vùi lấp tại Km 40+00, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Khi mất tích trên xe có 3 người và những người này cũng mất liên lạc từ thời điểm đó.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé) là Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara, màu cà phê, biển kiểm soát 24A-348.02 di chuyển theo hướng xã Văn Bàn (Lào Cai).
Trên xe còn có anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai). Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với cả 3 người nói trên.
Thời điểm xảy ra sự việc, địa bàn các xã Nậm Xé, Minh Lương và khu vực lân cận đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và lũ quét. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông.
Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé sốPháp luật - 7 giờ trước
Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.
Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nướcThời sự - 8 giờ trước
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta mong muốn, tin tưởng toàn ngành y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển...
Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thụcGiáo dục - 9 giờ trước
Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Điểm tên các con giáp thông minh nhưng thích làm theo ý mình, khiến sếp nào cũng phải đau đầuĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình cá tính mạnh mẽ, không thích rập khuôn hay bị người khác chi phối.
Thái Nguyên: Khó hiểu việc xã Bằng Thành từng 'báo cáo khác' trước khi phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Ngọc LinhĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Ngọc Linh đã tự ý đưa máy móc vào san ủi, mở đường, xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ trên đất rừng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động, song trước đó, đơn vị này từng được “báo cáo nhẹ” là chỉ “hỗ trợ người dân mở đường phục vụ sản xuất”.
Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'Pháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Ngay sau khi video một thanh niên điều khiển xe máy che kín biển số được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.
Người phụ nữ bị gió thổi xuống vực tử vongThời sự - 10 giờ trước
Trong lúc mưa lớn, một phụ nữ ở Đà Nẵng đang chạy xe máy đi chợ bán cá không may bị gió lớn thổi xuống vực, dẫn đến tử vong.
Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở HuếPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nam thanh niên bị đánh tại khu phố đi bộ.
Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh HóaThời sự - 13 giờ trước
Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.
Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dânThời sự - 14 giờ trước
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo...
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25Giáo dục
GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.