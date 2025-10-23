Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Ngày 23/10, Công an xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ ô tô bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày qua trên địa bàn xã.

Nạn nhân là anh Phùng Văn Tuấn đã được tìm thấy vào trưa nay tại khu vực chân hồ thủy điện, tuy nhiên sau nửa ngày đào bới dưới vách đá, phải đến 17h chiều mới đưa được thi thể ra ngoài.

Hai nạn nhân Định và Giang được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào ngày 3/10, còn anh Tuấn bị vùi sâu trong đất đá cho tới nay mới được tìm thấy.

Thi thể anh Phùng Văn Tuấn được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Công an xã Minh Lương.

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 12h15 ngày 2/10, Công an tỉnh Lào Cai cùng chính quyền và người dân địa phương đã phát hiện chiếc xe ô tô bán tải được báo mất tích từ ngày 29/9.

Chiếc xe nói trên bị đất đá vùi lấp tại Km 40+00, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Khi mất tích trên xe có 3 người và những người này cũng mất liên lạc từ thời điểm đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé) là Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara, màu cà phê, biển kiểm soát 24A-348.02 di chuyển theo hướng xã Văn Bàn (Lào Cai).

Người dân và lực lượng chức năng tại nơi phát hiện chiếc xe bị vùi lấp. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Lào Cai.

Trên xe còn có anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai). Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với cả 3 người nói trên.

Thời điểm xảy ra sự việc, địa bàn các xã Nậm Xé, Minh Lương và khu vực lân cận đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và lũ quét. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông.