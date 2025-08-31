Mới nhất
Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Chủ nhật, 16:08 31/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một kênh YouTube đăng tải bài viết với nội dung quảng cáo bán nhiều loại súng có sức sát thương lớn như súng Glock 34, Glock 19, súng AKMS, súng AKX, súng MK16, súng MP7, súng M18… đều sử dụng bắn đạn bi nhựa, bi sắt.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 22/8/2025, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư C6 Khối 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại đây, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng P.V.C (SN 2001, trú tại Phú Diễn, Hà Nội) đang đóng gói súng để giao cho khách. Cơ quan Ccng an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas...

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube- Ảnh 1.

Đối tượng P.V.C cùng tang vật thu giữ.

Theo cơ quan công an, đây là loại súng đồ chơi nguy hiểm có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Hiện Công an phường Xuân Phương đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không tham gia mua bán vũ khí, mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm, bất kể dưới hình thức nào.

Cảnh giác với các nhóm kín, hãy tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Không tham gia vào các hội, nhóm kín có nội dung rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Những sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh.

Chủ động tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, hãy ngay lập tức cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất.

Nhật Tân
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Pháp luật - 3 giờ trước

Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Pháp luật - 1 ngày trước

Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Pháp luật - 1 ngày trước

Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.

Top