Hà Tĩnh hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước khối A00

Theo dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, học sinh Hà Tĩnh đạt thành tích cao nhất ở tổ hợp A00. Trước đó, tại kỳ thi năm 2025, địa phương cũng đứng đầu toàn quốc với điểm trung bình 20,82.

Học sinh Hà Tĩnh với kỳ tích hai năm liên tiếp dẫn đầu khối A00.

Việc liên tiếp giữ vị trí số một cho thấy chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh không phải là kết quả mang tính nhất thời mà phản ánh sự ổn định, bền vững trong công tác dạy và học, từ giáo dục đại trà đến bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.

Không chỉ dẫn đầu tổ hợp A00, Hà Tĩnh còn nằm trong nhóm 5 địa phương có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Riêng tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc với điểm trung bình 21,314.

Thành tích này càng có ý nghĩa khi những năm gần đây, xu hướng lựa chọn các môn khoa học xã hội ngày càng tăng, trong khi số học sinh theo học các môn khoa học tự nhiên có xu hướng giảm. Dù vậy, học sinh Hà Tĩnh vẫn khẳng định thế mạnh ở các môn Toán và khoa học tự nhiên.

Toàn tỉnh có 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, đồng thời dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Vật lý (6,251 điểm) và Hóa học (6,899 điểm). Những kết quả này phản ánh năng lực học tập của học sinh, đồng thời cho thấy hiệu quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục địa phương.

Với thành tích dẫn đầu tổ hợp A00 trong hai năm liên tiếp cùng nhiều chỉ số nổi bật ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và vị thế của một địa phương có truyền thống hiếu học.