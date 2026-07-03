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Hà Tĩnh hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước khối A00

Thứ sáu, 07:37 03/07/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh khi địa phương này hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về điểm trung bình tổ hợp A00.

Theo dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, học sinh Hà Tĩnh đạt thành tích cao nhất ở tổ hợp A00. Trước đó, tại kỳ thi năm 2025, địa phương cũng đứng đầu toàn quốc với điểm trung bình 20,82.

Hà Tĩnh hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước khối A00 - Ảnh 1.

Học sinh Hà Tĩnh với kỳ tích hai năm liên tiếp dẫn đầu khối A00.

Việc liên tiếp giữ vị trí số một cho thấy chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh không phải là kết quả mang tính nhất thời mà phản ánh sự ổn định, bền vững trong công tác dạy và học, từ giáo dục đại trà đến bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.

Không chỉ dẫn đầu tổ hợp A00, Hà Tĩnh còn nằm trong nhóm 5 địa phương có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Riêng tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc với điểm trung bình 21,314.

Thành tích này càng có ý nghĩa khi những năm gần đây, xu hướng lựa chọn các môn khoa học xã hội ngày càng tăng, trong khi số học sinh theo học các môn khoa học tự nhiên có xu hướng giảm. Dù vậy, học sinh Hà Tĩnh vẫn khẳng định thế mạnh ở các môn Toán và khoa học tự nhiên.

Toàn tỉnh có 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, đồng thời dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Vật lý (6,251 điểm) và Hóa học (6,899 điểm). Những kết quả này phản ánh năng lực học tập của học sinh, đồng thời cho thấy hiệu quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục địa phương.

Với thành tích dẫn đầu tổ hợp A00 trong hai năm liên tiếp cùng nhiều chỉ số nổi bật ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và vị thế của một địa phương có truyền thống hiếu học.

Hà Tĩnh hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước khối A00 - Ảnh 2.Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

GĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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