Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vẫn còn nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao hoặc cho thuê đất nhưng chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả; một số dự án được điều chỉnh, gia hạn nhiều lần nhưng nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý, thu hồi đất các dự án chậm tiến độ. Ảnh: TL.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ dự án, hiện trạng, vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời hạn xử lý. Đối với trường hợp vướng mắc do cơ quan nhà nước, phải xác định cụ thể nội dung, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết, không để tình trạng đùn đẩy, kéo dài.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối tổng hợp danh mục các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, xử lý vi phạm, thực hiện thủ tục gia hạn, thu hồi đất theo quy định. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp; Sở Xây dựng kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch, tiến độ thi công, không đề xuất điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

UBND các xã, phường phải hoàn thành kiểm tra thực địa, gửi danh mục dự án chậm tiến độ trước ngày 10/9/2026. Các sở, ngành hoàn thành phân loại trước ngày 30/9, trình phương án xử lý trước ngày 15/10 và giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ căn cứ trước ngày 15/12/2026. Toàn bộ việc xử lý các dự án vi phạm phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, huy động vốn, chuyển nhượng đất trái phép, tham nhũng, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện. Các trường hợp buông lỏng quản lý, chậm xử lý hoặc báo cáo sai lệch làm kéo dài dự án, gây lãng phí đất đai sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.