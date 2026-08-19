Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.
Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, dài khoảng 2,274km, mặt cắt ngang 50m. Tuyến bắt đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục, trên tuyến có 2 cầu vượt trực thông tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.
Theo BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang phối hợp xử lý những tồn tại còn lại, đồng thời yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công liên tục, kể cả ban đêm và ngày nghỉ.
Mục tiêu được đặt ra là thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2/9/2026, hai cầu vượt hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Trước ngày 20/8, các hạng mục thảm bê tông nhựa lớp mặt, cây xanh, vệ sinh mặt bằng, cột chiếu sáng, đèn tín hiệu, bó vỉa và bê tông lót vỉa hè cơ bản phải hoàn thành; lát vỉa hè dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.
Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số điểm nghẽn. Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 21m² thuộc phạm vi Khách sạn Bảo Sơn chưa được giải phóng mặt bằng. Trên đường La Thành còn trường hợp tái lấn chiếm đất, xây dựng vượt chỉ giới. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và phương tiện dừng, đỗ trái phép trong khu vực thi công cũng ảnh hưởng đến tiến độ.
Ngoài ra, do dự án nằm trong khu vực nội đô, phương tiện vận chuyển vật liệu chủ yếu hoạt động ban đêm. Trong khi đó, Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều công trình trọng điểm khiến việc huy động nhân lực xây dựng gặp khó khăn.
Để bảo đảm mục tiêu thông tuyến dịp Quốc khánh, Ban Quản lý dự án đề nghị các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện dừng, đỗ trái phép. Các tồn tại về giải phóng mặt bằng tại Khách sạn Bảo Sơn và những trường hợp tái lấn chiếm, xây dựng vượt chỉ giới cũng được yêu cầu xử lý dứt điểm.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu của dự án không chỉ là hoàn thành công trình mà phải sớm đưa tuyến đường vào khai thác để người dân được thụ hưởng. Các đơn vị phải tập trung cao độ, phấn đấu bảo đảm người dân có thể lưu thông trên tuyến trước ngày 2/9.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và Công an Thành phố rà soát toàn tuyến, hoàn thiện biển báo, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu và phương án phân luồng. Tại những khu vực còn thi công, đặc biệt quanh các cầu vượt, phải bố trí rào chắn gọn gàng, bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông.
Các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu mở rộng tối đa những điểm thắt trong điều kiện cho phép, thảm nhựa tạm thời tại các vị trí cần thiết, di chuyển vật cản và biển báo không còn phù hợp để tạo không gian thông thoáng khi tuyến đường được khai thác.
Bên cạnh giao thông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chú trọng chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cảnh quan và mặt đứng các công trình hai bên tuyến. Những tồn tại về kiến trúc, trong đó có nhà "siêu mỏng, siêu méo", cần được rà soát, xử lý để bảo đảm diện mạo đô thị đồng bộ sau khi tuyến đường hoàn thành.
Ban Quản lý dự án được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, tham mưu UBND Thành phố về việc tổ chức lễ thông xe chính thức, hoàn thành trước ngày 25/8.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai công việc "thật nhanh", hoàn thành "sớm nhất" các thủ tục và chủ động xử lý tình huống phát sinh. Với việc người dân đã bắt đầu lưu thông tại một số khu vực khi công trình chưa hoàn thiện, yêu cầu đặt ra là mọi phương án thi công, rào chắn và phân luồng phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn.
Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là dự án giao thông quan trọng, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hoàn thiện mạng lưới đường vành đai, đồng thời tạo diện mạo mới cho khu vực đô thị trung tâm Hà Nội. Việc sớm đưa tuyến đường vào khai thác cũng được xem là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị Thủ đô.
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