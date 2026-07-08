Người dân giao nộp cá thể cu li quý hiếm

Trước đó, trong lúc đi làm về, anh Trịnh Thạch Hoàng (SN 2005, trú thôn Tân Phố, xã Hương Khê) phát hiện một cá thể cu li tại khu vực ven đường. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã đưa cá thể này đến Công an xã Hương Khê để bàn giao.

Anh Hoàng bàn giao cá thể cu li cho lực lượng chức năng. Ảnh: CAHT.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hương Khê đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê hoàn tất các thủ tục theo quy định. Cá thể cu li sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Công an xã Hương Khê khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị lạc, bị thương hoặc các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý; không tự ý nuôi giữ, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định.