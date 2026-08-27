Người dân giao nộp rùa núi vàng quý hiếm

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Phát hiện cá thể rùa núi vàng thuộc nhóm IIB, một gia đình ở Hà Tĩnh chủ động giao nộp cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Công an xã Thạch Hà vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do gia đình ông Nguyễn Viết Tuấn (trú thôn Nhân Hòa) tự nguyện giao nộp.

Người dân giao nộp các thể rùa vàng cho cơ quan chức năng. Ảnh: Cao Thiên.

Trước đó, gia đình ông Tuấn phát hiện cá thể rùa nên bắt giữ, xác định đây là loài động vật quý hiếm nên chủ động báo cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng, hoàn tất thủ tục để bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang thả về môi trường tự nhiên.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép.

Công an xã Thạch Hà khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã; khi phát hiện cần chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Người dân giao nộp rùa núi vàng quý hiếm - Ảnh 2.Người dân giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm

GĐXH - Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể rùa vàng do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

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