Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'

Thứ tư, 10:01 26/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diện set đồ màu đen kín đáo, NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút dù đã ở tuổi U50.

Mới đây, xuất hiện trong buổi ra mắt phim mới của VTV mang tên Gia đình trái dấu (đạo diễn Vũ Trường Khoa), NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà cuốn hút trong set đồ màu đen kín đáo. Ở tuổi U50 Kiều Anh vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc đỉnh cao dù không can thiệp thẩm mỹ.

Trong  phim Gia đình trái dấu Kiều Anh đảm nhiệm vai người mẹ đã có 2 con đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ánh là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên và yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà được chồng con coi như công chúa trong nhà, nhường nhịn và chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà mới trở thành "người lớn", đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 1.

Trong phim, Kiều Anh được tận dụng sở trường từng là diễn viên múa. Dù vậy, do đã dừng múa nhiều năm nên việc tập luyện trở lại để có cơ thể dẻo dai là một thách thức không nhỏ với cô.

Gia đình trái dấu sẽ lên sóng vào 20h các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 1/12/2025. 

Kiều Anh sinh năm 1981, là nghệ sĩ múa trước khi bén duyên với phim truyền hình. Vai diễn khiến cô tạo nên ấn tượng với khán giả là nhờ sự phát hiện của đạo diễn Đỗ Thanh Hải với phim Phía trước là bầu trời (phát sóng năm 2001). Có được khởi đầu thuận lợi nhưng Kiều Anh không theo đuổi nghiệp diễn mà tập trung vào múa ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hơn 10 năm sau cô mới quay trở lại phim truyền hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình đã mang lại giải thưởng "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards 2023 cho Kiều Anh.

Ngắm hình ảnh của Kiều Anh trong buổi ra mắt phim mới Gia đình trái dấu
Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 2.

Kiều Anh và Hoàng Hải sẽ vào vai vợ chồng với nhiều màu sắc "bá đạo", hài hước và dễ thương.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 3.

Kiều Anh và con gái trong phim - diễn viên Quỳnh Trang. Cô vào vai Dương, con gái út của bà Ánh.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 4.

Kiều Anh và diễn viên Thái Vũ - người sau này có mối quan hệ tình cảm với Dương, con gái bà Ánh.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 5.

Kiều Anh và bé An Nhiên - nhân vật nhí hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho phim.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 6.

Kiều Anh khoe vẻ đẹp cuốn hút trong set đồ màu đen kín đáo.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 7.

Để tạo điểm nhấn cho set đồ, cô lựa chọn các phụ kiện gồm vòng cổ, khuyên tai, lắc tay sáng màu.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 8.

Thiết kế "kín trước hở sau" giúp Kiều Anh khoe sóng lưng gợi cảm.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 9.

Trang phục tối màu đã dồn sự tập trung vào gương mặt phúc hậu của nữ diễn viên.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 10.

Phụ kiện đi kèm thể hiện sự tinh tế và hoà hợp với tổng thể.

Vẻ đẹp mặn mà tuổi U50 của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh 11.

Ở tuổi U50 Kiều Anh là diễn viên hiếm hoi giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không lạm dụng can thiệp thẩm mỹ nhưng nhan sắc vẫn thách thức với thời gian.

Ảnh: FBNV

NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng "Gió ngang khoảng trời xanh"NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiDiễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.

Minh Nhật
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Anh Tuấn bất ngờ nhận tin vui từ Liên hoan phim Việt Nam 2025

Hà Anh Tuấn bất ngờ nhận tin vui từ Liên hoan phim Việt Nam 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" do Lan Nguyên đạo diễn được lấy cảm hứng từ live concert của Hà Anh Tuấn vừa nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'

Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây tại LHP Việt Nam 2025, Hồng Đào giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "Mai". Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Hồng Đào cũng bình yên sau 6 năm ly hôn.

Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.

Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũ

Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã không nhận hoa, quà trong ngày sinh nhật mừng tuổi mới mà cô muốn bạn bè, fan ủng hộ đồng bào đang hứng chịu thiên tai lũ lụt.

Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2

Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòng

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.

Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai?

Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Vai Mai trong phim của Trấn Thành giúp Phương Anh Đào trở thành Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã vắng mặt tại lễ trao giải tối 25/11.

Nam chính 'Mưa đỏ' xúc động nâng cup vàng danh giá

Nam chính 'Mưa đỏ' xúc động nâng cup vàng danh giá

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã khép lại với giải Bông sen vàng phim điện ảnh được trao cho "Mưa đỏ"; giải Bông sen bạc trao cho 3 phim: Địa đạo, Tử chiến trên không và Chị dâu.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSƯT Vũ Thắng Lợi mới đây đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, anh có tài năng và thành tích trong công việc ra sao?

Xem nhiều

NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'

NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Giải trí
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...

'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...

Câu chuyện văn hóa
Hoa hậu Bảo Ngọc được Miss World chú ý

Hoa hậu Bảo Ngọc được Miss World chú ý

Giải trí
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top