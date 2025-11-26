Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'

Mới đây, xuất hiện trong buổi ra mắt phim mới của VTV mang tên Gia đình trái dấu (đạo diễn Vũ Trường Khoa), NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà cuốn hút trong set đồ màu đen kín đáo. Ở tuổi U50 Kiều Anh vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc đỉnh cao dù không can thiệp thẩm mỹ.



Trong phim Gia đình trái dấu Kiều Anh đảm nhiệm vai người mẹ đã có 2 con đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ánh là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên và yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà được chồng con coi như công chúa trong nhà, nhường nhịn và chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà mới trở thành "người lớn", đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.

Trong phim, Kiều Anh được tận dụng sở trường từng là diễn viên múa. Dù vậy, do đã dừng múa nhiều năm nên việc tập luyện trở lại để có cơ thể dẻo dai là một thách thức không nhỏ với cô.

Gia đình trái dấu sẽ lên sóng vào 20h các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 1/12/2025.

Kiều Anh sinh năm 1981, là nghệ sĩ múa trước khi bén duyên với phim truyền hình. Vai diễn khiến cô tạo nên ấn tượng với khán giả là nhờ sự phát hiện của đạo diễn Đỗ Thanh Hải với phim Phía trước là bầu trời (phát sóng năm 2001). Có được khởi đầu thuận lợi nhưng Kiều Anh không theo đuổi nghiệp diễn mà tập trung vào múa ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hơn 10 năm sau cô mới quay trở lại phim truyền hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình đã mang lại giải thưởng "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards 2023 cho Kiều Anh.

Ngắm hình ảnh của Kiều Anh trong buổi ra mắt phim mới Gia đình trái dấu

Kiều Anh và Hoàng Hải sẽ vào vai vợ chồng với nhiều màu sắc "bá đạo", hài hước và dễ thương.

Kiều Anh và con gái trong phim - diễn viên Quỳnh Trang. Cô vào vai Dương, con gái út của bà Ánh.

Kiều Anh và diễn viên Thái Vũ - người sau này có mối quan hệ tình cảm với Dương, con gái bà Ánh.

Kiều Anh và bé An Nhiên - nhân vật nhí hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho phim.

Kiều Anh khoe vẻ đẹp cuốn hút trong set đồ màu đen kín đáo.

Để tạo điểm nhấn cho set đồ, cô lựa chọn các phụ kiện gồm vòng cổ, khuyên tai, lắc tay sáng màu.

Thiết kế "kín trước hở sau" giúp Kiều Anh khoe sóng lưng gợi cảm.

Trang phục tối màu đã dồn sự tập trung vào gương mặt phúc hậu của nữ diễn viên.

Phụ kiện đi kèm thể hiện sự tinh tế và hoà hợp với tổng thể.

Ở tuổi U50 Kiều Anh là diễn viên hiếm hoi giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không lạm dụng can thiệp thẩm mỹ nhưng nhan sắc vẫn thách thức với thời gian.

Ảnh: FBNV