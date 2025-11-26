Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'
GĐXH - Diện set đồ màu đen kín đáo, NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút dù đã ở tuổi U50.
Mới đây, xuất hiện trong buổi ra mắt phim mới của VTV mang tên Gia đình trái dấu (đạo diễn Vũ Trường Khoa), NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà cuốn hút trong set đồ màu đen kín đáo. Ở tuổi U50 Kiều Anh vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc đỉnh cao dù không can thiệp thẩm mỹ.
Trong phim Gia đình trái dấu Kiều Anh đảm nhiệm vai người mẹ đã có 2 con đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ánh là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên và yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà được chồng con coi như công chúa trong nhà, nhường nhịn và chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà mới trở thành "người lớn", đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.
Trong phim, Kiều Anh được tận dụng sở trường từng là diễn viên múa. Dù vậy, do đã dừng múa nhiều năm nên việc tập luyện trở lại để có cơ thể dẻo dai là một thách thức không nhỏ với cô.
Gia đình trái dấu sẽ lên sóng vào 20h các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 1/12/2025.
Kiều Anh sinh năm 1981, là nghệ sĩ múa trước khi bén duyên với phim truyền hình. Vai diễn khiến cô tạo nên ấn tượng với khán giả là nhờ sự phát hiện của đạo diễn Đỗ Thanh Hải với phim Phía trước là bầu trời (phát sóng năm 2001). Có được khởi đầu thuận lợi nhưng Kiều Anh không theo đuổi nghiệp diễn mà tập trung vào múa ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hơn 10 năm sau cô mới quay trở lại phim truyền hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình đã mang lại giải thưởng "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards 2023 cho Kiều Anh.
Ngắm hình ảnh của Kiều Anh trong buổi ra mắt phim mới Gia đình trái dấu
Ảnh: FBNV
