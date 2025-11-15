Hà Việt Dũng: "Vợ nói tôi nên hạn chế đóng cảnh tình cảm"

Với những khán giả yêu thích phim "giờ vàng" của VTV, Hà Việt Dũng không phải cái tên xa lạ. Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Bão ngầm", "Anh có phải đàn ông không", "Hành trình công lý", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Độc đạo" và gần đây nhất là "Cách em 1 milimet".

Trong "Cách em 1 milimet", Hà Việt Dũng nhận được sự quan tâm của khán giả khi vào vai Viễn khi trưởng thành, một "tổng tài" điển trai, thành đạt. Hà Việt Dũng mang vẻ lãng tử, chiều cao nổi bật và gắn với nhiều vai diễn mang dấu ấn riêng. Song ít ai biết rằng, trước khi hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên có nhiều năm bươn chải, làm nhiều nghề để kiếm sống.

Diễn viên Hà Việt Dũng

PV: Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình. Khán giả khen anh rất hợp với hình tượng "tổng tài" trong vai Viễn lúc trưởng thành. Anh nghĩ sao về lời khen này?

Hà Việt Dũng: Khi đảm nhận vai diễn Viễn lúc trưởng thành, tôi cảm thấy khá hồi hộp. Bộ phim đã lên sóng một phần với dàn diễn viên nhí, khi đến phần của mình, tôi cũng chịu khá nhiều áp lực. Tôi lo lắng không biết khán giả có so sánh và cảm thấy “dàn diễn viên mới” thiếu đi sự hồn nhiên, ngây thơ của các nhân vật thời nhỏ hay không. Chính vì vậy, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nhân vật. Khi phim lên sóng và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, tôi cảm thấy rất vui.

PV: Trong lúc khán giả đang tranh cãi nảy lửa về “tổng tài phim Việt”, anh lại vào vai khiến ai cũng khen. Bí quyết “tổng tài xịn thật sự” của anh là gì?

Hà Việt Dũng: Tôi cũng không có kinh nghiệm làm tổng tài đâu. Ngoài đời, tôi là người vui vẻ, gần gũi, bình dị. Khi vào vai Viễn lúc trưởng thành trong "Cách em 1 milimet", có nhiều yếu tố giúp tôi hóa thân vào nhân vật tốt hơn. Đầu tiên, kịch bản đã chứa đựng nhiều tâm tư và tình cảm mà đạo diễn gửi gắm. Trong đó có vô số chi tiết giúp diễn viên dễ dàng khai thác, nhiệm vụ của tôi là làm sao thể hiện được những gì kịch bản muốn truyền tải một cách rõ nét nhất. Thứ hai, tôi cũng thường quan sát các “tổng tài” ngoài đời thật. Từ những gì nhìn thấy và học hỏi được, tôi chọn lọc và vay mượn một vài nét thú vị để áp dụng vào nhân vật của mình. Cuối cùng, tôi chú trọng ngoại hình hơn để phù hợp với vai diễn. Khi tất cả những yếu tố đó kết hợp lại, may mắn là tôi đã nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả.

Hà Việt Dũng vào vai Viễn lúc trưởng thành trong "Cách em 1 milimet"

PV: Trước khi lấn sân sang diễn xuất, anh từng trải qua nhiều nghề như bốc vác, phục vụ quán cà phê, làm người mẫu,… Những trải nghiệm này cho anh kinh nghiệm gì khi hóa thân trên màn ảnh?

Hà Việt Dũng: Khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tôi sẽ tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm, giúp tôi diễn xuất có chiều sâu. Chẳng hạn, khi từng làm công việc phục vụ, tôi học được cách cầm khay, giữ ly không bị rơi. Sau này nếu đóng một vai phục vụ trên phim, tôi sẽ thể hiện rất tự nhiên vì đã có trải nghiệm. Hoặc nếu làm thợ mộc, tôi cũng sẽ nắm được cái “chất” của người thợ mộc.

PV: Từ một cậu trai vùng quê nghèo đi nghĩa vụ, vào Nam mưu sinh đủ nghề… có bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm diễn viên, lại còn đóng vai chính truyền hình giờ vàng không?

Hà Việt Dũng: Ngày trước, lớn lên ở một vùng quê, gia đình tôi không có điều kiện. Bố mẹ chỉ là những người lao động bình thường, nhà có ba chị em và cả ba đều không được học hành quá dài. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm sao thoát khỏi vùng quê, cố gắng tìm một cuộc sống tốt hơn cho gia đình và cho bản thân. Mọi thứ được như ngày hôm nay, thật sự là cả một hành trình khá đặc biệt.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vào miền Nam để tìm một công việc gì đó, trước mắt là nuôi sống chính mình. Sau đó, tôi thử sức làm người mẫu và quyết tâm đi thi siêu mẫu. Lần đầu không may mắn, nhưng tôi không bỏ cuộc. Lần thứ hai, nhờ rèn luyện nhiều hơn, tôi đã đạt kết quả tốt hơn và sau đó có cơ hội đóng phim.

Những ngày đầu đóng phim thật sự rất áp lực. Khi quay cảnh toàn thì tôi còn tự tin một chút, nhưng máy chuyển sang cận là gần như “hồn bay phách lạc”. Tôi rất run và sợ, vì không được đào tạo bài bản nên càng áp lực hơn. Nhưng may mắn là tôi nhận được sự ưu ái của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, đã cho tôi cơ hội để sửa sai, hoàn thiện.

Diễn viên Hà Việt Dũng

PV: Nhiều diễn viên chọn ở thành phố lớn để tiện cho nghề, còn anh về quê sống. Vì sao lại như vậy?

Hà Việt Dũng: Khi quyết định sống ở quê, tôi có nhiều lý do. Lúc mới lập gia đình, hai vợ chồng chưa có điều kiện kinh tế, còn phải lo mưu sinh từng ngày. Vì vậy, chuyện mua một căn nhà ở Hà Nội khi đó gần như là không thể. Bên cạnh đó, gia đình vợ tôi làm du lịch, nhà lại cách nhau không xa, nên tôi lên phụ bà và vợ làm du lịch. Công việc này cũng khá gần với lĩnh vực của tôi, tôi có cơ hội gặp gỡ khán giả, tiếp khách, giao lưu. Nhiều người biết đó là nhà của Hà Việt Dũng nên cũng ủng hộ, nhờ vậy mà công việc ở quê khá ổn. Khi có dự án phim, tôi lên Hà Nội làm việc. Còn những lúc không có dự án, tôi vẫn có thể quay video, giao lưu với khán giả, bán hàng, livestream… Bây giờ làm gì cũng có thể làm từ xa, nên việc sống ở quê không làm tôi bị tách khỏi công việc hay khán giả.

PV: Trước khi kết hôn, Hà Việt Dũng được nhiều khán giả gán ghép với các bóng hồng màn ảnh khác nhưng vì sao anh chọn một người ngoài ngành để lập gia đình?

Hà Việt Dũng: Duyên số thì không ai biết trước được. Chỉ sau vài tháng quen nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Đến bây giờ, chúng tôi đã gắn bó được 7 năm. Về tính cách, chúng tôi bù trừ cho nhau. Làm nghệ thuật nên đôi khi tôi không quyết đoán, còn hơi cả nể. Ngược lại, vợ tôi là người thẳng thắn, dứt khoát, sống thật thà và hay giúp đỡ người khác. Chính sự đối lập ấy lại khiến tôi cảm giác cô ấy là mảnh ghép vừa vặn.

PV: Anh thường xuyên đi quay xa, còn vợ ở nhà lo công việc và con cái. Có khi nào anh thấy áy náy vì vắng nhà nhiều quá không?

Hà Việt Dũng: Bộ phim tôi đi quay lâu nhất là "Bão ngầm". Thời điểm đó, vợ tôi đang mang bầu và sắp sinh. Vì lịch quay kéo dài, tôi phải đi suốt, nên trong lòng cũng áy náy và thương vợ rất nhiều. Khi vợ chuẩn bị sinh, tôi xin về nhà được 10 ngày. Trong 10 ngày đó, tôi ở nhà được 5 ngày trước khi vợ sinh, rồi ở bên vợ và con thêm 5 ngày nữa. Sau đó tôi lại phải đi ngay. Có những thời điểm cả tháng tôi không thể về vì đoàn quay đại cảnh ở rất xa. Về sau, khi lịch quay của các phim khác giãn ra, hôm nay quay mà ngày mai được nghỉ là tôi tranh thủ về nhà ngay. May mắn là ở nhà luôn có ông bà, họ hàng giúp đỡ, mọi người đều còn khỏe nên có thể thay tôi chăm sóc vợ và con, nhờ vậy mà tôi cũng bớt lo lắng.

Diễn viên Hà Việt Dũng và vợ

PV: Khi anh nhận vai có cảnh tình cảm, vợ có bao giờ hỏi trước: “Vai này có hôn không, có ôm ai không?” không?

Hà Việt Dũng: Vợ tôi cũng hỏi về kịch bản mỗi khi tôi nhận phim mới. Giờ con đã lớn nên cô ấy cũng khéo nhắc tôi hạn chế những vai có cảnh quá tình cảm. Vợ tôi cũng không phản đối hay khó khăn gì, chỉ nói tôi nên cân nhắc. Những cảnh quá bạo thì nên hạn chế một chút. Nghe vợ nói vậy, tôi cũng hiểu và cố gắng chọn những vai nhẹ nhàng hơn.

PV: Anh từng bắt đầu với Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải – một phim điện ảnh khá đặc biệt lúc bấy giờ. Từ đó đến nay, anh gắn bó nhiều hơn với truyền hình. Có bao giờ anh tự hỏi: “Không biết đến bao giờ mình quay lại đóng phim điện ảnh”?

Hà Việt Dũng: Bộ phim đầu tiên đưa tôi đến với điện ảnh là "Mùa hè lạnh" của đạo diễn Ngô Quang Hải. Lúc đó tôi còn rất trẻ, mọi thứ đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Sau bộ phim ấy, tôi tiếp tục tham gia thêm khoảng 8 dự án điện ảnh khác. Có phim tạo được tiếng vang, có phim chưa tiếp cận được nhiều khán giả, nhưng tất cả đều giúp tôi tích lũy thêm vốn liếng quý giá về điện ảnh.

Đến hiện tại, khi đóng phim truyền hình, tôi lại cảm nhận được một điều rất thú vị là được gần gũi với khán giả lớn tuổi, các cụ, các bác, các cô. Nhiều người không có điều kiện ra rạp xem phim, nên chỉ xem phim qua truyền hình. Mỗi lần đi trên đường, được các bác lớn tuổi nhận ra, tôi thấy rất vui.

Điện ảnh là lĩnh vực ai cũng yêu thích, nếu có cơ hội phù hợp thì tôi vẫn sẽ tham gia, nhưng tôi không đặt nặng rằng mình phải theo điện ảnh bằng mọi giá. Tôi nghĩ cơ hội đến lúc nào thì mình đón nhận lúc đó. Vừa rồi tôi nhận được lời mời tham gia một dự án trong miền Nam nhưng do đang bận hoàn thiện bộ phim "Cách em 1 milimet" nên đành từ chối.

PV: Xin cảm ơn anh!