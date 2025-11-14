Mới nhất
Ngô Thanh Vân thông báo khẩn trên trang cá nhân

Thứ sáu, 12:00 14/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ sự bức xúc về việc mạo danh hình ảnh và giọng nói của cô. Cô kêu gọi khán giả giúp đỡ trong việc báo cáo thông tin sai lệch.

Ngô Thanh Vân lên tiếng về tin đồn và tình trạng mạo danh trên mạng xã hội - Ảnh 1.Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.

Sáng 14/11, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải một bài viết dài, thể hiện rõ sự bức xúc trước việc hình ảnh, tên tuổi và thậm chí cả giọng nói của cô bị sử dụng trái phép tràn lan trên các nền tảng số. Điều khiến Ngô Thanh Vân lo lắng chính là mức độ nghiêm trọng của tình trạng này, khi nhiều nội dung còn dùng AI để giả giọng nói của cô nhằm tăng độ tin tưởng.

"Tôi thấy nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí là AI giả mạo giọng nói của tôi để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật. Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà bản thân chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác. 

Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin, thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm tôi thật sự buồn lòng", cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân lên tiếng về tin đồn và tình trạng mạo danh trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân sáng 14/11 đã có bài đăng dài, chia sẻ về việc bị mạo danh hình ảnh, giọng nói để trục lợi trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)

Ngô Thanh Vân thẳng thắn yêu cầu những đơn vị đang sử dụng phải dừng việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô để quảng cáo hoặc phát tán thông tin không đúng sự thật. Bà mẹ một con cũng nhắn nhủ khán giả nếu nhìn thấy bất kỳ quảng cáo hay bài viết mạo danh nào, xin hãy giúp cô báo cáo sai phạm, cùng nhau quét sạch những thông tin sai lệch ấy, để không ai bị hiểu lầm hay bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn.

Nữ diễn viên "Dòng máu anh hùng" khẳng định hai vợ chồng cô chọn lối sống bình yên: "Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng".

Sau chia sẻ của Ngô Thanh Vân, công chúng đồng loạt bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ cô mạnh tay lên tiếng. Bởi thực tế, thời gian qua, nhiều người nổi tiếng đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến thông qua việc mạo danh trên mạng xã hội. 

Những đối tượng này sử dụng deepfake, cho phép tạo video và âm thanh của người nổi tiếng đến mức không thể nhận ra. Những sản phẩm AI này sau đó bị lợi dụng để lừa đảo, quảng bá hàng hóa trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng hoặc lừa người dùng tải xuống các phần mềm độc hại.

Các hành vi này ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến hình ảnh, danh tiếng của người nổi tiếng. Không chỉ vậy, một số nghệ sĩ cũng là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Vài tháng đổ lại đây, nhiều nghệ sĩ lên tiếng trên trang cá nhân, để cảnh báo công chúng. Thế nhưng, vấn nạn này ngày càng trở nên nhức nhối hơn, với những thủ đoạn tinh vi, khó lường.

An Khánh
