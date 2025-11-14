'Táo bà' Minh Hằng tài sắc một thời vạn người mê, khi về hưu sống một mình ở trang trại 20.000m2
GĐXH - NSND Minh Hằng có sự nghiệp biểu diễn nổi danh cả nước nhưng giờ đây cuộc sống khi về hưu lại trầm lặng sau biến cố gia đình.
(Ảnh: VTV, VNN, Tư liệu, internet)
GĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.