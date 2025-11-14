'Táo bà' Minh Hằng tài sắc một thời vạn người mê, khi về hưu sống một mình ở trang trại 20.000m2

Nghỉ hưu, NSND Minh Hằng có 3 nơi để đi về: Một ngôi nhà mẹ cho ở phố Bùi Xương Trạch, một nhà trên phố Nguyễn Chí Thanh và một trang trại rộng khoảng 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội). NSND Minh Hằng dành phần lớn thời gian ở trang trại bởi ở đó có nhiều cây cối, gà, chó và hơn 20 con mèo - những người bạn thân thiết, giúp chị vơi đi nỗi buồn khi không còn người thân bên cạnh. Hàng ngày nếu không đi diễn, chị ở nhà chăm sóc cây cối và chơi cùng chó mèo.