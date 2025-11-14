Mới nhất
'Táo bà' Minh Hằng tài sắc một thời vạn người mê, khi về hưu sống một mình ở trang trại 20.000m2

Thứ sáu, 19:00 14/11/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Minh Hằng có sự nghiệp biểu diễn nổi danh cả nước nhưng giờ đây cuộc sống khi về hưu lại trầm lặng sau biến cố gia đình.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 1.

NSND Minh Hằng sinh năm 1961 là diễn viên gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. NSND Minh Hằng xuất hiện trong nhiều phim ăn khách như: "Hà Nội mùa chim làm tổ", "Mảnh vỡ hoàn hảo", "Ghen", "Gió qua miền tối sáng", "Người Hà Nội", "Trò đời", "Những nhân viên gương mẫu", "Trở về yêu thương... Thời thanh xuân, Minh Hằng từng khiến bao người say đắm bởi vẻ đẹp cuốn hút, nữ tính, đặc biệt đôi mắt to tròn sắc sảo và nụ cười quyến rũ.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 2.

Minh Hằng bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 1978, là một trong những người góp công xây dựng Nhà hát Tuổi Trẻ. Không chỉ giỏi giang và nhiều màu sắc trong nghề, NSND Minh Hằng còn có nghề tay trái là biên dịch viên tiếng Anh. Tất cả những kiến thức này chị đều mày mò tự học. Ngoài khả năng ngoại ngữ, NSND Minh Hằng còn có năng khiếu hội họa. Chị coi đó là niềm vui giải tỏa những muộn phiền trong cuộc sống thường ngày.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 3.

NSND Minh Hằng là một trong những gương mặt quen thuộc trong “đội hình” Táo quân của VFC. Minh Hằng được xem là “bộ ba Táo Bà” của chương trình hài kịch này. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn ở nhiều vai Táo khác nhau chứ không cố định ở một vai cụ thể. Chị từng hóa thân thành Táo Thể thao, Táo Kinh tế, Táo Điện lực, Táo Giáo dục.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1997, NSND vào năm 2019. NSND Minh Hằng được ngợi khen là người phụ nữ Hà thành tài sắc, thế nhưng đời tư của chị lại không hề trọn vẹn. Chị trải qua 2 cuộc hôn nhân, dù không có con nhưng ở cuộc hôn nhân thứ 2, chị có bến đỗ hạnh phúc bên người chồng tài giỏi. Những tưởng ở tuổi hưu chị an hưởng tuổi già thì vào năm 2021, chồng chị đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Một lần nữa khán giả xót xa cho số phận Minh Hằng.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 6.

Mặc dù đã nghỉ hưu từ cuối năm 2016, suốt gần 10 năm qua, NSND Minh Hằng vẫn giữ mối duyên với sân khấu. Chị từng nói vui "nghỉ hưu chỉ là thủ tục" bởi nếu Nhà hát Tuổi Trẻ có vai diễn phù hợp, chị vẫn sẵn sàng trở lại. Chị vẫn tham gia các vở kịch truyền hình, phim sitcom, gameshow tuy ít hơn trước. "Tôi chọn lọc, chỉ nhận vai khiến tôi rung động. Không cần nhiều nữa, chỉ cần sâu và thật" - nghệ sĩ khẳng định.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 7.

Không con cái, chồng đã mất, NSND Minh Hằng chọn rút lui khỏi phố thị, về sống trong một ngôi nhà vườn rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Người nghệ sĩ từng làm hàng triệu khán giả cười nghiêng ngả ấy, nay lặng lẽ chăm hoa, nuôi mèo và học cách "yêu lấy sự cô đơn", vui trên hành trình độc hành.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 8.

Nghỉ hưu, NSND Minh Hằng có 3 nơi để đi về: Một ngôi nhà mẹ cho ở phố Bùi Xương Trạch, một nhà trên phố Nguyễn Chí Thanh và một trang trại rộng khoảng 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội). NSND Minh Hằng dành phần lớn thời gian ở trang trại bởi ở đó có nhiều cây cối, gà, chó và hơn 20 con mèo - những người bạn thân thiết, giúp chị vơi đi nỗi buồn khi không còn người thân bên cạnh. Hàng ngày nếu không đi diễn, chị ở nhà chăm sóc cây cối và chơi cùng chó mèo.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 9.

NSND Minh Hằng chọn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, cây cối và coi thú cưng như những người bạn và hay nói chuyện với "các bạn". Cuộc sống an nhiên, không hờn trách ai, cũng không tham gia vào những thị phi. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ trên báo chí sẽ không yêu ai nữa, sẽ ở vậy.

'Táo bà' NSND Minh Hằng tài sắc một thời vạn người mê, khi về hưu sống cô độc ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 9.

Từ khi nghỉ hưu đến nay, NSND Minh Hằng đã tham gia nhiều dự án phim ảnh như: series sitcom dài tập "Duyên số", " Kỳ nghỉ trên bản Leng Keng", phim truyền hình "Đấu trí"... chị thỉnh thoảng tham gia các tiểu phẩm hài với các đồng nghiệp. Sau biến cố gia đình, NSND Minh Hằng cố gắng thích nghi với cuộc sống và quay trở lại với công việc nhờ sự động viên của người thân, đồng nghiệp.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu: Sống trầm lặng ở trang trại 20.000m2 - Ảnh 10.

NSND Minh Hằng cũng dành nhiều thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chơi vơi với nỗi buồn. Nữ nghệ sĩ gốc Hà Nội cũng hay lên mạng xã hội để xem tin tức, dùng Facebook và Tiktok để giao lưu với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

NSND Minh Hằng nghỉ hưu và Cuộc sống trầm lặng tại trang trại 20 . 000 M2 - Ảnh 2.

Hiện tại, ở tuổi xế chiều không chồng con nhưng NSND Minh Hằng luôn biết tạo niềm vui trong cuộc sống. Dẫu đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng khi một mình giữa khu vườn rộng lớn nhưng NSND Minh Hằng chưa bao giờ để nỗi cô đơn biến thành bi lụy. Chị biến nó thành động lực để sống sâu, sống kỹ, sống tử tế với bản thân. Theo chị, không còn muốn chạy theo thứ gì cả. Không đám đông, không hào quang, không tranh giành, giờ là lúc sống cho mình.

(Ảnh: VTV, VNN, Tư liệu, internet)

Thanh Hằng (th)
