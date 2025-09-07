Mới nhất
Hai cháu nhỏ bị ô tô tải tông tử vong khi đang điều khiển xe 3 bánh trên đường

Chủ nhật, 19:50 07/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe đạp 3 bánh (loại dành cho trẻ em) trên đường, cháu B.V.H.B (SN 2020) và cháu P.T.D (SN 2022) không may bị ô tô tải tông trúng tử vong...

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong vào chiều qua (6/9) trên địa bàn phường Bạch Đằng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 cùng ngày, anh Đ.V.Y (SN 1985, trú tổ dân phố Vân Xá, phường An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường cứu hộ đê (thuộc tổ dân phố 2 Gia Minh, phường Bạch Đằng) theo hướng Minh Tân đi đường 1179.

Hai cháu nhỏ bị ô tô tải tông tử vong khi đang đi xe đạp 3 bánh trên đường - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Ảnh: Ban ATGT TP Hải Phòng.

Trong quá trình lưu thông trên đường, phương tiện do anh Y. điều khiển đã tông trúng cháu B.V.H.B (SN 2020) và cháu P.T.D (SN 2022), cùng trú tại tổ dân phố 2 Gia Minh, phường Bạch Đằng khi 2 bé đang đi xe đạp ba bánh trẻ em cùng chiều phía trước. 

Cú va chạm ô tô tải khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng và tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền phường Bạch Đằng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và nhanh chóng cấp báo cho cơ quan chức năng TP Hải Phòng về điều tra, làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm và các thủ tục cần thiết, thi thể 2 bé xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy
