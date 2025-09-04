Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?

Vì sao dân gian cúng cô hồn vào Rằm tháng 7 mà không lo muộn?

Trưa Rằm tháng 7 năm ngoái, cô bạn mình gấp gáp gọi điện hỏi rằng, đã qua 12h đêm ngày 14/7 âm lịch rồi, giờ cúng cô hồn liệu 'họ' có nhận được không?

Theo dân gian, cúng cô hồn vào chiều tối ngày 14/7 âm lịch là tốt nhất. Hoặc sáng Rằm tháng 7 là lúc các vong linh vẫn còn vương vấn, còn nhận được chút hơi ấm từ dương gian. Bởi vì, quan niệm Quỷ môn quan đóng cửa là mốc văn hóa dân gian, chứ không phải dấu chấm hết.

Câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng hóa ra có rất nhiều người cùng băn khoăn về chuyện cúng cô hồn Rằm tháng 7 giờ nào, cúng muộn có còn ý nghĩa không?

Trong văn hóa dân gian, Rằm tháng 7 gắn liền với hai ý nghĩa lớn: Mùa báo hiếu và ngày xá tội vong nhân. Người ta tin rằng, từ mồng 2 đến 14/7 âm lịch, Diêm Vương mở Quỷ môn quan cho các vong hồn không nơi nương tựa được trở về dương thế. Đêm 14/7, đúng 12 giờ đêm cửa Quỷ môn quan sẽ khép lại.

Vì vậy, nhiều người mới lo cúng cô hồn vào ngày Rằm tháng 7 là đã muộn. Nhưng thực tế, dân gian lại vẫn giữ tục cúng cô hồn ngày Rằm tháng 7 mà không sợ trễ. Bởi lẽ, trong niềm tin dân gian, "giờ vàng" chỉ mang tính tượng trưng – là khoảng thời gian thuận lợi nhất, chứ không phải giới hạn tuyệt đối. Nghĩa là, sau khi cửa Quỷ môn quan đóng, các vong hồn không còn tự do đi lại, nhưng những nghi thức cúng tế bằng cháo, gạo, bánh kẹo… vẫn mang giá trị thiện lành, từ bi đến được với các linh hồn lang thang, không người cúng giỗ. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng:

- Thời điểm cúng cô hồn phổ biến nhất: Từ chiều tối 14/7 đến sáng 15/7 âm lịch.

- Hạn chót: Nên hoàn tất trước 12h trưa ngày Rằm tháng 7.

- Nếu trễ hơn: Vẫn có ý nghĩa, vì quan trọng nhất là tấm lòng.

Lễ cúng cô hồn thực hiện vào buổi chiều tối ngày 14/7 âm lịch, hoặc sáng sớm Rằm tháng 7 là thuận lợi nhất - bởi khi ấy các vong linh dễ nhận lễ và được an ủi.

Một số người vẫn lo lắng việc nếu cúng cô hồn sau 12 giờ đêm ngày 14/7 âm lịch thì các vong linh có nhận được lễ không? Ảnh internet

Cúng cô hồn muộn có mất ý nghĩa không?

Tuy vậy, một số người vẫn lo lắng việc nếu cúng cô hồn sau 12 giờ đêm ngày 14/7 âm lịch thì các vong linh có nhận được lễ không?

Lý giải sự muộn lễ cúng cô hồn

Câu trả lời là: Có. Bởi lễ cúng cô hồn Rằm tháng 7 bị muộn – nếu có – chỉ là khái niệm của đồng hồ dương thế. Còn trong văn hóa tâm linh, quan trọng hơn là tấm lòng xá tội và từ bi, là dịp để người sống san sẻ phước lành cho những cô hồn lang thang.

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, một số người cho rằng ngày Rằm tháng 7 âm lịch là hết hạn thời kỳ "mở cửa" của Diêm Vương. Vì vậy, các vong linh phải nhanh chóng trở về để kịp thời hạn, nên không thể nhận được đồ thờ cúng. Điều này giải thích vì sao nhiều người thường cúng Rằm tháng 7 trước ngày Rằm tháng 7 - thường thấy nhất vào ngày 14 tháng 7 âm lịch.

Tuy nhiên, đó chỉ là quan niệm dân gian. Mà quan niệm dân gian sẽ không có đúng sai, nó phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Với nhịp sống ngày càng bận rộn, việc cúng lễ Rằm tháng 7 cũng dần được linh hoạt hơn về ngày giờ cúng, không chỉ bó buộc riêng ngày 14 tháng 7 âm lịch. Do đó, các gia chủ có thể sắp xếp thời gian sao cho thuận lợi nhất để tiến hành nghi thức cúng cô hồn vào ngày 14 hay chính Rằm tháng 7 đều được.

Cúng cô hồn làm cuối cùng trong trình tự lễ Rằm tháng 7. Ảnh internet

Điểm quan trọng khi cúng cô hồn Rằm tháng 7

Khi thực hiện cúng Rằm tháng 7 âm thì điểm quan trọng là tuân thủ trình tự cúng theo phong tục như sau:

1. Cúng Phật – trước tiên để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân Tam Bảo.

2. Cúng thần linh – cầu xin sự chứng giám và phù hộ của các vị hộ pháp, thổ công, táo quân.

3. Cúng gia tiên – tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất.

4. Cúng thí thực cô hồn – bố thí thức ăn, quần áo mã cho các vong linh lang thang, cầu nguyện cho họ được siêu thoát.

Như vậy, cúng cô hồn làm cuối cùng, và cần giữ đúng trình tự để thể hiện sự trang nghiêm, đúng đạo lý, tránh nhầm lẫn với lễ cúng cô hồn khác vốn mang tính dân gian nhiều hơn.

Lưu ý cúng cô hồn ngày Rằm tháng 7 - Cúng trong nhà: Thực hiện lễ Vu lan báo hiếu => thể hiện tinh thần uống nước nhờ nguồn, cầu siêu... - Cúng cô hồn ở ngoài nhà => tâm thành, thiện tâm, cầu nguyện cho các vong linh được siêu thoát. Giờ cúng cô hồn ngày Rằm tháng 7: - Giờ Mão: 5-7 giờ. - Giờ Mùi: 13-15 giờ. Dù chọn giờ nào, điều quan trọng vẫn là lòng thành. Mâm lễ không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đầy đủ sự trang nghiêm và tâm niệm từ bi.

