Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?
Vì sao dân gian cúng cô hồn vào Rằm tháng 7 mà không lo muộn?
Trưa Rằm tháng 7 năm ngoái, cô bạn mình gấp gáp gọi điện hỏi rằng, đã qua 12h đêm ngày 14/7 âm lịch rồi, giờ cúng cô hồn liệu 'họ' có nhận được không?
Theo dân gian, cúng cô hồn vào chiều tối ngày 14/7 âm lịch là tốt nhất. Hoặc sáng Rằm tháng 7 là lúc các vong linh vẫn còn vương vấn, còn nhận được chút hơi ấm từ dương gian. Bởi vì, quan niệm Quỷ môn quan đóng cửa là mốc văn hóa dân gian, chứ không phải dấu chấm hết.
Câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng hóa ra có rất nhiều người cùng băn khoăn về chuyện cúng cô hồn Rằm tháng 7 giờ nào, cúng muộn có còn ý nghĩa không?
Trong văn hóa dân gian, Rằm tháng 7 gắn liền với hai ý nghĩa lớn: Mùa báo hiếu và ngày xá tội vong nhân. Người ta tin rằng, từ mồng 2 đến 14/7 âm lịch, Diêm Vương mở Quỷ môn quan cho các vong hồn không nơi nương tựa được trở về dương thế. Đêm 14/7, đúng 12 giờ đêm cửa Quỷ môn quan sẽ khép lại.
Vì vậy, nhiều người mới lo cúng cô hồn vào ngày Rằm tháng 7 là đã muộn. Nhưng thực tế, dân gian lại vẫn giữ tục cúng cô hồn ngày Rằm tháng 7 mà không sợ trễ. Bởi lẽ, trong niềm tin dân gian, "giờ vàng" chỉ mang tính tượng trưng – là khoảng thời gian thuận lợi nhất, chứ không phải giới hạn tuyệt đối. Nghĩa là, sau khi cửa Quỷ môn quan đóng, các vong hồn không còn tự do đi lại, nhưng những nghi thức cúng tế bằng cháo, gạo, bánh kẹo… vẫn mang giá trị thiện lành, từ bi đến được với các linh hồn lang thang, không người cúng giỗ. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng:
- Thời điểm cúng cô hồn phổ biến nhất: Từ chiều tối 14/7 đến sáng 15/7 âm lịch.
- Hạn chót: Nên hoàn tất trước 12h trưa ngày Rằm tháng 7.
- Nếu trễ hơn: Vẫn có ý nghĩa, vì quan trọng nhất là tấm lòng.
Lễ cúng cô hồn thực hiện vào buổi chiều tối ngày 14/7 âm lịch, hoặc sáng sớm Rằm tháng 7 là thuận lợi nhất - bởi khi ấy các vong linh dễ nhận lễ và được an ủi.
Cúng cô hồn muộn có mất ý nghĩa không?
Tuy vậy, một số người vẫn lo lắng việc nếu cúng cô hồn sau 12 giờ đêm ngày 14/7 âm lịch thì các vong linh có nhận được lễ không?
Lý giải sự muộn lễ cúng cô hồn
Câu trả lời là: Có. Bởi lễ cúng cô hồn Rằm tháng 7 bị muộn – nếu có – chỉ là khái niệm của đồng hồ dương thế. Còn trong văn hóa tâm linh, quan trọng hơn là tấm lòng xá tội và từ bi, là dịp để người sống san sẻ phước lành cho những cô hồn lang thang.
Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, một số người cho rằng ngày Rằm tháng 7 âm lịch là hết hạn thời kỳ "mở cửa" của Diêm Vương. Vì vậy, các vong linh phải nhanh chóng trở về để kịp thời hạn, nên không thể nhận được đồ thờ cúng. Điều này giải thích vì sao nhiều người thường cúng Rằm tháng 7 trước ngày Rằm tháng 7 - thường thấy nhất vào ngày 14 tháng 7 âm lịch.
Tuy nhiên, đó chỉ là quan niệm dân gian. Mà quan niệm dân gian sẽ không có đúng sai, nó phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Với nhịp sống ngày càng bận rộn, việc cúng lễ Rằm tháng 7 cũng dần được linh hoạt hơn về ngày giờ cúng, không chỉ bó buộc riêng ngày 14 tháng 7 âm lịch. Do đó, các gia chủ có thể sắp xếp thời gian sao cho thuận lợi nhất để tiến hành nghi thức cúng cô hồn vào ngày 14 hay chính Rằm tháng 7 đều được.
Điểm quan trọng khi cúng cô hồn Rằm tháng 7
Khi thực hiện cúng Rằm tháng 7 âm thì điểm quan trọng là tuân thủ trình tự cúng theo phong tục như sau:
1. Cúng Phật – trước tiên để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân Tam Bảo.
2. Cúng thần linh – cầu xin sự chứng giám và phù hộ của các vị hộ pháp, thổ công, táo quân.
3. Cúng gia tiên – tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất.
4. Cúng thí thực cô hồn – bố thí thức ăn, quần áo mã cho các vong linh lang thang, cầu nguyện cho họ được siêu thoát.
Như vậy, cúng cô hồn làm cuối cùng, và cần giữ đúng trình tự để thể hiện sự trang nghiêm, đúng đạo lý, tránh nhầm lẫn với lễ cúng cô hồn khác vốn mang tính dân gian nhiều hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Lưu ý cúng cô hồn ngày Rằm tháng 7
- Cúng trong nhà: Thực hiện lễ Vu lan báo hiếu => thể hiện tinh thần uống nước nhờ nguồn, cầu siêu...
- Cúng cô hồn ở ngoài nhà => tâm thành, thiện tâm, cầu nguyện cho các vong linh được siêu thoát.
Giờ cúng cô hồn ngày Rằm tháng 7:
- Giờ Mão: 5-7 giờ.
- Giờ Mùi: 13-15 giờ.
Dù chọn giờ nào, điều quan trọng vẫn là lòng thành. Mâm lễ không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đầy đủ sự trang nghiêm và tâm niệm từ bi.
Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biếtỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng cô hồn) thường được thực hiện vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm cho các cô hồn, vong linh không nơi nương tựa. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến ở Việt Nam trong tháng 7 âm lịch.
Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúngỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.
Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhấtỞ - 11 giờ trước
GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.
6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuốiỞ - 11 giờ trước
Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.
Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.
Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gáiỞ - 1 ngày trước
Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.
Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoaỞ - 1 ngày trước
Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.
Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.
Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộcỞ
GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.