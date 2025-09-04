Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biết
GĐXH - Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng cô hồn) thường được thực hiện vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm cho các cô hồn, vong linh không nơi nương tựa. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến ở Việt Nam trong tháng 7 âm lịch.
Lý do bạn nên cúng cô hồn
Trước khi nói về mâm cúng cô hồn, chúng ta cùng tìm hiểu như thế nào được coi là "cô hồn". Theo quan niệm của người phương Đông, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Tên gọi này được bắt nguồn từ trong truyền thuyết. Từ ngày mồng 2/7 âm lịch cho đến ngày 15/7 là khoảng thời gian Diêm Vương ra lệnh mở Quỷ Môn Quan để "ma quỷ" tự do đi theo bốn hướng, trở về dương thế tìm gặp bạn bè, gia đình mong được giúp đỡ để sớm siêu thoát. Đến 12 giờ đêm ngày 15/7 âm cánh cửa sẽ được đóng lại, các linh hồn đó phải quay về địa ngục.
Theo TS. Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng lý giải quan niệm này trên tờ Lao động: "Khi con người chết đi, có những người trở về thế giới tổ tiên, sau đó được con cháu thờ cúng hàng năm. Tuy nhiên, cũng có những người gặp tai nạn mà qua đời, chết bất đắc kỳ tử, chết đường chết chợ, không được con cháu chăm sóc nên phải bơ vơ. Người Việt cổ quan niệm, tháng 7 là tháng mà trời đất, âm dương có thể gặp gỡ nhau, nên phải làm lễ cúng chúng sinh cho những linh hồn không có nơi nương tựa".
Vì vậy mà dân gian ta quan niệm trong tháng 7 âm lịch này, người dân nên làm nhiều việc thiện, cúng cô hồn... Cúng cô hồn đã trở thành tín ngưỡng tâm linh truyền thống từ rất lâu đời.
Sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam ghi rõ: Các gia đình còn bày cỗ ngoài sân để cúng các vong hồn, dân gian gọi là "cúng cháo".
"Cúng cháo để bố thí cho các vong hồn không nơi thờ cúng, những người chết đường, chết chợ, chết vì binh đao không ai hay biết, những cô nhi chết yểu, vong không ai cúng giỗ... Tục lệ này mang tính nhân đạo phản ánh bản chất yêu thương đồng loại của nhân dân, dân tộc Việt Nam ta".
Thời điểm cúng cô hồn rất quan trọng. Lễ cúng cô hồn thích hợp nhất nên thực hiện vào buổi chiều tối. Bởi theo quan niệm dân gian, ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mạnh nên các cô hồn được "mở cửa" thả ra rất yếu. Vì thế, nếu cúng ban ngày, các cô hồn sợ ánh sáng sẽ không thể đến nhận những đồ vật phẩm cúng của các gia đình nên không hiệu quả.
Các lễ vật không thể thiếu trên mâm cúng cô hồn
Mâm cúng chúng sinh thường có:
- Tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ.
- Tiền chúng sinh (tiền trinh), hoa, quả 5 loại 5 màu (ngũ sắc).
- Bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc.
- Kẹo bánh, tiền mặt (tiền thật, các loại mệnh giá).
- Nếu cúng thêm cháo thì thêm mâm gạo muối (5 bát, 5 đôi đũa hoặc thìa)
Ngoài ra, ở nhiều nơi, mâm cúng cô hồn cũng chỉ cần đơn giản như gạo, các nắm cơm nhỏ hoặc nước cơm, cháo loãng, muối, bỏng ngô, nước lọc thanh khiết, hương đèn, hoa...
Những điều không nên làm khi cúng cô hồn
Để cúng cô hồn đúng cách, gia chủ không cúng xôi, gà và không cúng đồ mặn.
Lễ cúng chúng sinh nên thực hiện cúng ngoài trời, hoặc trước cửa chính ngôi nhà. Tuyệt đối không đặt mâm cúng ở bậu cửa và lễ cúng chỉ thực hiện sau khi hoàn thành lễ cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên.
Khi cúng cô hồn, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần cộc. Không nên để trẻ con, phụ nữ mang thai và người già lại gần vì dễ bị cô hồn trêu chọc, quấy rối.
Dân gian cũng quan niệm đồ cúng cô hồn nên đưa cho những người lang thang cơ nhỡ, không mang các đồ đã cúng vào nhà để sử dụng. Những thứ như muối, gạo, bỏng có thể rắc ra ngoài đường hoặc hóa kèm với vàng mã cho các cô hồn thụ hưởng.
Bên cạnh mâm lễ để thực hiện cách cúng cô hồn tháng 7 như trên, các gia chủ có điều kiện nên chuẩn bị thêm cả ít lươn, cua, cá... để làm lễ phóng sinh. Việc này không bắt buộc nhưng nên làm. Bởi người Việt xưa quan niệm, những người nhiều nghiệp sẽ bị đầy làm súc sinh ở kiếp sau. Vậy nên làm lễ phóng sinh cũng như tích phước, giải phóng cho những con vật đó khỏi khổ ải.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúngỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.
Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhấtỞ - 7 giờ trước
GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.
6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuốiỞ - 8 giờ trước
Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.
Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biếtỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.
Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gáiỞ - 1 ngày trước
Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.
Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoaỞ - 1 ngày trước
Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.
Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.
Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộcPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.
Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhấtỞ
GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.