Hàng loạt trẻ phải nhập viện vì đa chấn thương, có trẻ phải cắt cụt chân, nguy kịch vì tai nạn trong dịp hè

Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ gia tăng trong dịp hè

TS.BS Đặng Ánh Dương – Trưởng khoa Điều trị tích cực ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chỉ trong hai tuần vừa qua, các bác sĩ tại đây đã liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ bị đa chấn thương phải nhập viện, trong đó nhiều em trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Đáng nói, phần lớn là các em trong độ tuổi học sinh, gặp tai nạn trong các tình huống như tai nạn giao thông, ngã do leo trèo hoặc bị cửa đổ vào người,...

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng là bệnh nhi 9 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do va chạm với ô tô khi đang ngồi sau xe máy. Sau tai nạn, trẻ có tình trạng dập nát toàn bộ vùng cẳng chân bên phải, vỡ xương chậu bên phải, chấn thương phần mềm.

Tại bệnh viện, trẻ được tiến hành hồi sức khẩn trương và tích cực như kiểm soát tình trạng suy hô hấp, sốc đa chấn thương, truyền máu khẩn cấp… và được mổ cấp cứu ngay sau khi vào viện. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt cẳng chân bên phải của trẻ. Hiện trẻ đang được tiếp tục theo dõi sát và chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 15 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng khi không may bị ngã trong lúc trèo cây hái vải. Trẻ nhập viện trong tình trạng rách tầng sinh môn, rách trực tràng và niệu đạo, phải phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Hoặc trường hợp bé trai 7 tuổi bị cổng sắt đổ vào người, dẫn đến vỡ xương sọ, vỡ nền sọ, chảy máu não và rơi vào tình trạng phù não, hôn mê sâu đa chấn thương. Dù trẻ vẫn đang được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng tiên lượng của trẻ rất nặng nề.

Ngoài các trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một số tình huống hy hữu do tai nạn thương tích cũng xảy ra trong đợt hè này như: trường hợp bé trai 9 tuổi đi bắn cá bằng cung cùng người thân, không may bị bắn nhầm vào vùng vai, gây khó thở do tràn khí màng phổi và dưới da.

Trẻ 11 tháng bị ngã do xe tập đi từ trên nhà lao xuống sân, hay trường hợp trẻ chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, chảy máu dưới nhện do ngã cao 2m từ nhà sàn; trẻ 19 tháng tuổi bị khỉ nhà hàng xóm nuôi cắn vào tay và vùng mặt khi sang chơi... Các trẻ đều được tiếp nhận, xử trí và theo dõi cấp cứu. Sau điều trị, hầu hết các trẻ đều có tiến triển tốt.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em trong dịp hè là do trẻ được nghỉ học, vui chơi tại nhà nhưng lại thiếu sự giám sát từ gia đình và nhà trường.

Với bản tính hiếu động, tò mò nhưng chưa có kiến thức và chưa được trang bị các kỹ năng để tự bảo vệ mình nên trong những tình huống hằng ngày, trẻ vẫn rất dễ gặp các tai nạn như ngã, bỏng, đuối nước, tai nạn giao thông, leo trèo nguy hiểm hoặc va chạm khi chơi đùa ngoài trời, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất…

Một số tai nạn thương tích trẻ dễ gặp trong dịp hè là bỏng, đuối nước, tai nạn giao thông, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất…

Do đó, để bảo vệ trẻ trong mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần tăng cường giám sát trẻ trong mọi hoạt động hằng ngày, đặc biệt là khi trẻ bơi lội, vui chơi ngoài trời hoặc tham gia giao thông. Trẻ cần được giáo dục sớm về kỹ năng nhận biết nguy hiểm, tránh leo trèo, không nghịch các vật sắc nhọn hoặc hóa chất độc hại.

Không gian sống phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, ban công, cửa sổ cần có rào chắn chắc chắn, cầu thang có tay vịn vững vàng. Tuyệt đối không để trẻ tự leo lên những nơi cao như mái nhà hay gác xép, ban công.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần lưu ý không cho trẻ điều khiển các phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi; khi đi xe đạp, trẻ phải chấp hành luật giao thông, không đi hàng ngang, không băng qua đường đột ngột. Gia đình và nhà trường nên phối hợp giáo dục trẻ kỹ năng sống, lồng ghép kiến thức an toàn vào các hoạt động học hè.

Ở những nơi có công trình xây dựng, cần đặt biển cảnh báo nguy hiểm và có biện pháp che chắn phù hợp để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi trẻ không may bị tai nạn thương tích, cha mẹ không nên tự xử trí tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.