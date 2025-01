Hành trình 'tìm con' của bà mẹ 41 tuổi ở Lào Cai từng 3 lần sảy thai liên tiếp

Bất ngờ phát hiện dị vật trú nhiều năm trong vùng kín bé gái 9 tuổi GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng âm đạo tiết dịch vàng, có mùi hôi. Các bác sĩ đã lấy ra dị vật là khối nhựa hình trụ, chiều dài gần 2cm lưu trú trong âm đạo của bệnh nhi nhiều năm nay.

Theo thông tin từ BVĐK Tâm Anh, chị Thanh (41 tuổi, Lào Cai) sau khi sinh con đầu lòng từng 3 lần sảy thai trong 3 năm liên tiếp, được bác sĩ chẩn đoán vô sinh thứ phát do niêm mạc tử cung mỏng. Hành trình tìm con tiếp theo của chị gặp nhiều khó khăn. Sau 4 lần phải hủy chu kỳ, chị may mắn đậu thai sau khi chuyển phôi ngày 6.

Niềm vui có con chưa được bao lâu, chị phát hiện mình bị tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ cần điều trị insulin và dự phòng tiền sản giật. Ở 21 tuần 6 ngày, chị bị dọa sinh non, siêu âm nhận thấy cổ tử cung mở 13-14mm, lộ rõ túi ối ra ngoài âm đạo.

ThS.BSNT Dương Ngọc Hưng, Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết cách duy nhất để cứu thai nhi là thực hiện khâu eo tử cung. Bởi, nếu không can thiệp nguy cơ cao sản phụ bị sinh non và ở tuần thai này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi sống em bé. Ca phẫu thuật may mắn thành công, chị tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Ekip kiểm tra định kỳ, theo dõi sát sao và giúp chị Thanh giữ thai ổn định xuyên suốt 2 tháng nằm viện. Ở tuần 30, chị được ra viện và điều trị ngoại trú. Đến tuần 36 tái khám, chị Thanh xuất hiện tình trạng tiền sản giật, protein niệu tăng, huyết áp cao lên đến 185/120 mmHg, ThS.BSNT Dương Ngọc Hưng quyết định mổ lấy thai cho chị. Kết thúc hành trình mang thai vất vả, gia đình chị Thanh hạnh phúc đón được bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2kg.

Bác sĩ cho biết, đằng sau mỗi gia đình đón con yêu khỏe mạnh chào đời là sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ của đội ngũ đa chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản, Sản Phụ khoa, Sơ sinh, Tim mạch, Nội tiết - Đái tháo đường…