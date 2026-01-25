Có nên dùng tiếp nồi cơm điện khi lớp chống dính đã bị bong tróc?
GĐXH - Nồi cơm điện là thiết bị mà bất kỳ bà nội trợ nào cũng ưu ái sở hữu. Tuy nhiên sẽ rất ít người quan tâm đến cách bảo quản cũng như thay mới chúng một cách khoa học.
Lòng nồi cơm điện bị tróc lớp chống dính có hại không?
Lớp chống dính của nồi cơm điện là gì?
Nồi cơm điện của các thương hiệu khác nhau sẽ sử dụng chất chống dính khác nhau. Thông thường, lớp chống dính được phủ trên mặt của ruột nồi cơm điện sẽ là Teflon - một chất hữu cơ có độ bền và tuổi thọ cao.
Chất chống dính Teflon có tác dụng chống ăn mòn, chịu nhiệt, bề mặt trơn láng, không bám dính. Ở nhiệt độ 300 - 400 độ C, Teflon sẽ bị phân hủy, tuy nhiên nhiệt độ nấu ăn bình thường tối đa cũng không vượt quá 250 độ C nên chất này không gây hại khi sử dụng.
Khi nồi cơm điện bị trầy lớp chống dính, có thể tồn đọng lại một số mảnh vụn Teflon nhỏ trong nồi cơm.
Nếu bạn nuốt phải những mảnh này, chúng sẽ được đào thải qua đường tiêu hóa mà không gây hại vì Teflon là một chất khó hấp thụ. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hãy cố gắng tránh nuốt phải những mảnh vụn Teflon và hạn chế sử dụng nồi cơm điện đó.
Nồi cơm điện bị trầy lớp chống dính có nên dùng tiếp không?
Với mức độ bong tróc nhẹ
Nếu nồi cơm của bạn chính hãng và là sản phẩm chất lượng tốt thì có thể yên tâm sử dụng tiếp. Nhưng cần xới cơm và vệ sinh nhẹ nhàng hơn để bảo quản chúng. Tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng sản phẩm rẻ tiền, không nguồn gốc xuất xứ thì nên thay mới ngay lập tức.
Bởi lớp chống dính không còn đảm bảo để nấu cơm ngon cũng như không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Với mức độ bong tróc nặng
Một khi lớp chống dính đã không còn nguyên vẹn thì quá trình sử dụng sẽ sớm nhận ra cơm nấu không được ngon, dễ dính nồi và cơm bị khét.
Đặc biệt nguy hiểm hơn là lớp keo giữa Teflon và chất liệu của ruột nồi phân huỷ ở nhiệt độ cao gây ra chất độc.
Vậy với tình huống này dù là nồi cơm điện của bạn có thương hiệu cao cấp đến đâu thì vẫn phải bỏ đi và dùng nồi mới.
Khi nào nên thay nồi cơm điện?
Lòng nồi bị biến dạng
Nồi cơm điện nếu bị cong xuống hay móp méo thì nên thay mới. Bởi lòng nồi tiếp xúc không trọn vẹn với mâm nhiệt của nồi để gia nhiệt và làm chín gạo bên trong. Với việc lòng nồi bị biến dạng tức chúng đã giảm khả năng tiếp xúc đồng đều với mâm nhiệt dẫn đến nấu cơm nát.
Nồi cơm không nhận điện, nhảy nút sớm
Với tình trạng này, cơm rất dễ bị sống. Nguyên nhân có thể do hỏng rơ le nhiệt hoặc hỏng ở dây dẫn, hở mũi, đứt dây. Lúc này cần kiểm tra và sửa chữa.
Trường hợp sau khi đã bảo hành được 1 lần nhưng tình trạng này vẫn không khắc phục triệt để thì nên bỏ đi và dùng nồi khác.
Lòng nồi cơm điện bị tróc lớp chống dính
Một khi lớp chống dính bị tróc lớp sẽ dễ bị phân hủy gây độc cũng như không còn khả năng nấu cơm ngon, nồi hay bị kết dính với cơm và rất khó rửa. Thay mới nồi chính là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong tình huống này.
Dung tích nồi không còn phù hợp
Thực tế không cần nồi phải bị hỏng hóc mới cần thay mới. Bởi một khi nhu cầu ăn uống của gia đình tăng lên, ví dụ khẩu phần ăn tăng thì buộc bạn phải đổi nồi cơm khác có dung tích lớn hơn.
Bên cạnh đó hiện nay nhiều gia đình ưu tiên mua nồi cơm điện lớn ngay từ ban đầu để tiện lợi cho quá trình nấu ăn.
