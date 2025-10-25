Cách đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông địa đúng phong thủy, kích hoạt tài lộc

Hướng đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông Địa

Hướng đặt Tỳ Hưu

Theo Phong thủy, Tỳ Hưu khi đặt trên bàn thờ ông Địa cần an vị cố định tại khu vực đầu bàn thờ, phân bổ đều hai bên, nhìn từ ngoài vào.

Bạn cần để mặt Tỳ Hưu hướng ra ngoài theo hướng bàn thờ để thu hút tài lộc và xua đuổi tà khí. Tránh để vật phẩm quay vào trong vì điều này có thể làm mất đi tài lộc.

Hướng đặt cùng các vật phẩm phong thủy khác

Để mang lại sự hài hòa và tăng cường hiệu quả phong thủy, việc đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông địa cần chú ý đến hướng và sự kết hợp với các vật phẩm phong thủy khác:

Việc đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông địa đúng cách là một trong những cách thức giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn đặc biệt hiệu quả.

Cóc Thiềm Thừ: Đặt ở bên phải ban thờ (theo hướng ban thờ nhìn ra), đối xứng với Tỳ Hưu. Đặt linh vật ngay ngắn, quay vào trong bàn thờ, hướng vào Nhật Nguyệt của bát hương giúp kích hoạt tài lộc, đẩy vượng khí tăng cao.

Bát Tụ Bảo: Nên được đặt ở chính giữa, phí trước 5 chén nước trên ban thờ, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Hai bên là đôi Tỳ Hưu vừa có tác dụng chiêu tài, vừa giữ lộc, bảo vệ cho gia chủ, tạo nên thế cân bằng và vững chắc về phong thủy.

Thần Long Quy: Đặt ở bên trái ban thờ (theo hướng ban thờ nhìn ra).

Các bước đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông Địa chuẩn phong thủy

Phong thủy cho biết, sau khi lựa chọn Tỳ Hưu phù hợp theo chất liệu, hình dáng cũng như kích thước, vật phẩm cần được trì chú, khai quang trước khi an vị. Nếu thiếu bước này thì vật phẩm sẽ như vật trang trí không có tác dụng.

Mặt khác, tất cả các vật phẩm đều đã được thực hiện nghi lễ này nên khi thỉnh về, bạn chỉ cần tiến hành nghi thức an vị. Theo đó, trước 1 - 3 ngày an vị vật phẩm, người an vị cần giữ thân thể thanh tịnh. Đến ngày an vị (ngày, giờ và vị trí đã được ấn định), bạn cần rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ và thực hiện các bước sau:

Trước hết, bạn nên lau dọn sạch sẽ và tẩy uế khu vực an vị bằng bột ngũ linh thần hoặc xông trầm. Sau đó khai quang (mở vải đỏ) để vật phẩm nhận chủ. Tiếp đến bạn cần tẩy uế bao sái lại vật phẩm.

Lên hương bàn thờ gia tiên, Thần Tài, Thần Linh (nếu có) để xin phép đặt để vật phẩm phong thủy, trì tụng kinh kệ (theo từng tôn giáo) có thể tự đọc hoặc bật loa.

Khai quang điểm nhãn vật phẩm (giúp vật phẩm nhận chủ). Cuối cùng là an vị vật phẩm theo đúng vị trí.

Lưu ý: Sau khi an vị Tỳ Hưu sau 2-3 tháng, gia chủ nên tiến hành bao sái – tẩy uế, nhằm loại bỏ những năng lượng âm, đồng thời nạp thêm sinh khí và trường khí cát lành để vật phẩm luôn ổn định năng lượng, từ đó phát huy tối đa công năng chiêu tài – giữ lộc.

Việc bao sái nên được thực hiện vào những ngày tốt như: mùng 1, ngày rằm, ngày trực trừ, hoặc ngày thiên xá, để tăng thêm sự linh ứng và cát khí cho vật phẩm.

Bên cạnh đó, để phát huy tối đa công năng, gia chủ có thể kết hợp Tỳ Hưu với các vật phẩm phong thủy như Cóc Thiềm Thừ, Bát Tụ Bảo, Thần Long Quy. Tuy nhiên, gia chủ không nên sử dụng quá nhiều vật phẩm phong thủy mà chỉ tập trung vào một vài linh vật phù hợp để tăng hiệu quả.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.