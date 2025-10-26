Bát hương đặt trước hay sau mâm ngũ quả trên ban thờ
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, bàn thờ gia tiên giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Việc bài trí bàn thờ đúng cách không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn ảnh hưởng đến phong thủy và vận may của gia đình.
Bát hương đặt trước hay sau mâm ngũ quả
Đối với từng văn hóa riêng của mỗi vùng miền sẽ có những tập tục khác nhau, tương tự cũng như việc bố trí bát hương với mâm ngũ quả cũng vậy. Theo phong thủy, thông thường bát hương luôn được đặt tại vị trí trung tâm giữa ban thờ và hai bên cạnh đặt đôi chân nến hoặc đèn dầu.
Đặc biệt mâm ngũ quả sẽ được đặt phía trước bát hương (theo góc nhìn từ ngoài vào), tuy nhiên như đã nói đến ở trên việc bố trí bát hương trước hay sau mâm ngũ quả không chỉ phụ thuộc vào yếu tố văn hóa vùng miền mà còn căn cứ vào kích thước hiện tại của ban thờ nhà gia chủ.
Đặt bát hương và mâm ngũ quả ở miền Bắc
Thông thường đối với mâm ngũ quả, các gia đình tại miền Bắc chú trọng vào các loại hoa quả như: Chuối, bưởi, phật thủ… và đặc biệt mâm quả luôn đặt cân đối tại phía trước của bát hương.
Đặc biệt, chuối luôn xuất hiện trong mâm quả với ý nghĩa chở che và nâng đỡ đùm bọc với các loại hoa quả khác như bưởi, lựu, ớt… tạo nên hình ảnh ấm no, đầy đủ trên ban thờ.
Đặt bát hương và mâm ngũ quả ở miền Trung
Đối với miền Trung cũng có cách bài trí và sắp xếp bát hương, mâm ngũ quả tương tự với ngoài Bắc: Ở miền Trung, bàn thờ gia tiên thường đặt bát hương ở vị trí trung tâm và phía sau mâm ngũ quả.
Bát hương là nơi linh thiêng nhất, nên luôn ở vị trí trang trọng và cao nhất, trong khi mâm ngũ quả đặt phía trước, theo hướng người cúng nhìn vào. Về các loại quả, mâm ngũ quả ở miền Trung thường dùng các loại quả phổ biến trong vùng như thanh long, dưa hấu, chuối, mãng cầu, dứa, cam, quýt.
Đặt bát hương và mâm ngũ quả ở miền Nam
Trong miền Nam vốn dĩ có nét văn hóa thờ cúng đôi nét khác biệt với hai miền Bắc và Trung, ví đến như mâm ngũ quả cúng thường có: Mãng cầu, dứa, dừa.
Tuy nhiên, vị trí mâm bồng hoa quả trong miền Nam cũng luôn được sắp xếp ngay ngắn phía trước bát hương thờ cúng thần linh và thường được giữ trong khoảng cách khoảng 5 đến 13cm. Vị trí này thể hiện sự tôn kính, mong muốn tổ tiên, thần linh luôn chứng giám và phù hộ cho gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
