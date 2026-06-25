HI HỮU: Người đàn ông không biết chữ, mắc bệnh lý tâm thần bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng trong tài khoản
GĐXH - Mới đây, một người đàn ông ở TP Hải Phòng bất ngờ nhận được số tiền lớn trong tài khoản do người khác chuyển nhầm. Tuy nhiên, người nhận được số tiền chuyển nhầm có số phận "đặc biệt" khi bản thân không biết chữ và mắc bệnh lý tâm thần.
Thông tin từ Công an xã Thái Tân (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây một công dân có hoàn cảnh "đặc biệt" trú tại thôn Uông Thượng thuộc địa bàn được lực lượng Công an xã hỗ trợ hoàn trả lại số tiền hơn 134 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm. Đáng chú ý, công dân nhận được số tiền chuyển nhầm này đang có sổ theo dõi thần kinh và không biết chữ.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú tại Hà Đông, TP Hà Nội) về việc bản thân chuyển nhầm hơn 134 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV vào số tài khoản 2222197xxxx mang tên T.V.S mở tại MB Bank. Sau nhiều tháng ngân hàng và cơ quan điều tra mất liên lạc với chủ tài khoản này, thông tin phối hợp xác minh đã được chuyển đến Công an xã Thái Tân.
Ngay khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Ban chỉ huy Công an xã Thái Tân lập tức phát lệnh rà soát. Cùng với đó, Tổ Cảnh sát khu vực đã "gõ cửa" hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai rà soát kỹ lưỡng trên diện rộng toàn bộ địa bàn quản lý, truy vết mọi trường hợp có tên T.V.S.
Quá trình xác minh công dân T.V.S được xác định hiện đang cư trú tại thôn Uông Thượng (xã Thái Tân). Tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt khi anh S có tiền sử bệnh lý tâm thần, đang có sổ theo dõi thần kinh và bản thân công dân này lại không biết chữ.
Khi Tổ công tác tiếp cận, anh S không hề nhớ mình có tài khoản ngân hàng, chiếc sim điện thoại trước đây dùng để đăng ký tài khoản cũng đã bị mất từ lâu.
Với tinh thần trách nhiệm, Tổ công tác Công an xã Thái Tân kiên trì tiếp cận, phối hợp cùng gia đình, chính quyền thôn; đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với dữ liệu dân cư để từng bước xác thực thông tin nhân thân, số CCCD và đối chiếu chính xác tài khoản ngân hàng của anh S.
Sau đó, Tổ công tác đã giải thích, hướng dẫn cho anh S và người giám hộ hợp pháp các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Nhờ sự can thiệp kịp thời, toàn bộ số tiền hơn 134 triệu đồng đã được thực hiện hoàn trả lại an toàn, minh bạch cho chị Nguyễn Thị Bích Ngọc.
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