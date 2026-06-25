Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

HI HỮU: Người đàn ông không biết chữ, mắc bệnh lý tâm thần bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng trong tài khoản

Thứ năm, 17:47 25/06/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mới đây, một người đàn ông ở TP Hải Phòng bất ngờ nhận được số tiền lớn trong tài khoản do người khác chuyển nhầm. Tuy nhiên, người nhận được số tiền chuyển nhầm có số phận "đặc biệt" khi bản thân không biết chữ và mắc bệnh lý tâm thần.

Thông tin từ Công an xã Thái Tân (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây một công dân có hoàn cảnh "đặc biệt" trú tại thôn Uông Thượng thuộc địa bàn được lực lượng Công an xã hỗ trợ hoàn trả lại số tiền hơn 134 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm. Đáng chú ý, công dân nhận được số tiền chuyển nhầm này đang có sổ theo dõi thần kinh và không biết chữ.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú tại Hà Đông, TP Hà Nội) về việc bản thân chuyển nhầm hơn 134 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV vào số tài khoản 2222197xxxx mang tên T.V.S mở tại MB Bank. Sau nhiều tháng ngân hàng và cơ quan điều tra mất liên lạc với chủ tài khoản này, thông tin phối hợp xác minh đã được chuyển đến Công an xã Thái Tân.

HI HỮU người đàn ông không biết chữ, mắc bệnh lý tâm thần bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng trong tài khoản - Ảnh 1.

Số tiền hơn 134 triệu đã được anh T.V.S hoàn trả cho chị Ngọc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Ban chỉ huy Công an xã Thái Tân lập tức phát lệnh rà soát. Cùng với đó, Tổ Cảnh sát khu vực đã "gõ cửa" hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai rà soát kỹ lưỡng trên diện rộng toàn bộ địa bàn quản lý, truy vết mọi trường hợp có tên T.V.S.

Quá trình xác minh công dân T.V.S được xác định hiện đang cư trú tại thôn Uông Thượng (xã Thái Tân). Tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt khi anh S có tiền sử bệnh lý tâm thần, đang có sổ theo dõi thần kinh và bản thân công dân này lại không biết chữ.

Khi Tổ công tác tiếp cận, anh S không hề nhớ mình có tài khoản ngân hàng, chiếc sim điện thoại trước đây dùng để đăng ký tài khoản cũng đã bị mất từ lâu.

HI HỮU người đàn ông không biết chữ, mắc bệnh lý tâm thần bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng trong tài khoản - Ảnh 2.

Nhờ sợ giúp đỡ tận tình của Công an xã Thái Tân, chị Ngọc đã nhận lại số tiền do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Với tinh thần trách nhiệm, Tổ công tác Công an xã Thái Tân kiên trì tiếp cận, phối hợp cùng gia đình, chính quyền thôn; đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với dữ liệu dân cư để từng bước xác thực thông tin nhân thân, số CCCD và đối chiếu chính xác tài khoản ngân hàng của anh S.

Sau đó, Tổ công tác đã giải thích, hướng dẫn cho anh S và người giám hộ hợp pháp các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Nhờ sự can thiệp kịp thời, toàn bộ số tiền hơn 134 triệu đồng đã được thực hiện hoàn trả lại an toàn, minh bạch cho chị Nguyễn Thị Bích Ngọc.

HI HỮU: Người đàn ông không biết chữ, mắc bệnh lý tâm thần bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng trong tài khoản - Ảnh 3.Hưng Yên: Nhận 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam thanh niên trình báo công an để trả lại

GĐXH - Công an xã Long Hưng (Hưng Yên) vừa hỗ trợ một người dân hoàn trả 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Nhận được 50 triệu chuyển khoản nhầm, nam thanh niên vội trình báo công an

Nhận được 50 triệu chuyển khoản nhầm, nam thanh niên vội trình báo công an

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ

Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi tại Hà Nội phải trực tiếp đến điểm phục vụ hành chính công để làm giấy ủy quyền, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Lĩnh án vì 'mở tiệc' ma túy tại nhà riêng

Lĩnh án vì 'mở tiệc' ma túy tại nhà riêng

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy ngay tại nhà riêng, đồng thời liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Khoa Thảo lĩnh 27 năm tù.

Phát hiện 2 bến thủy nội địa hoạt động không phép ở Hà Nội

Phát hiện 2 bến thủy nội địa hoạt động không phép ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất trên sông Hồng, lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện 2 bến bãi vật liệu xây dựng hoạt động bến thủy nội địa không phép để bốc dỡ cát. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt tổng cộng 86 triệu đồng.

Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6

Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 29/6 tới đây.

Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?

Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Qua rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 142/215 bến, bãi ven sông hoạt động không phép hoặc hết phép. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu việc thành lập tổ công tác liên ngành nhằm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các bến, bãi vi phạm.

Tuổi trẻ lạc lối: Nữ bị cáo 25 tuổi nhận án tù vì ma túy

Tuổi trẻ lạc lối: Nữ bị cáo 25 tuổi nhận án tù vì ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì ma túy, 4 thanh niên ở Bắc Ninh và Sơn La đã đánh đổi tương lai bằng những bản án tù. Từ việc tụ tập sử dụng chất cấm trong phòng trọ đến hành vi mua bán ma túy, các bị cáo đã phải nhận mức án thích đáng trước pháp luật.

Muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe, người dân cần nắm rõ thông tin này

Muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe, người dân cần nắm rõ thông tin này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.

19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào Phiên trọng thể. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ.

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung dã man vì mâu thuẫn khi giao đồ ăn

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung dã man vì mâu thuẫn khi giao đồ ăn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn khi giao hàng, một shipper đã có hành vi lăng mạ, rồi hành hung nữ khách hàng ngay trước sảnh tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh. Lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ.

Xem nhiều

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới

Đời sống

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.

Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà Nội

Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà Nội

Pháp luật
Tin sáng 25/6: Hà Nội nóng nhất cả nước, gần 41 độ C; Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Tin sáng 25/6: Hà Nội nóng nhất cả nước, gần 41 độ C; Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Xã hội
Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

Thời sự
Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học

Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.