Hưng Yên: Nhận 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam thanh niên trình báo công an để trả lại
GĐXH - Công an xã Long Hưng (Hưng Yên) vừa hỗ trợ một người dân hoàn trả 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Mới đây Công an xã Long Hưng (Hưng Yên) tiếp nhận trình báo của anh Hoàng Đình Kiệm (trú tại xã Long Hưng) về việc bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân từ người không quen biết. Sau đó, một phụ nữ gọi điện cho anh, thông báo mình đã chuyển nhầm và xin nhận lại tiền.
Lo ngại có thể liên quan đến hành vi lừa đảo hoặc phát sinh rắc rối pháp lý, anh Kiệm đã chủ động nhờ lực lượng công an xác minh, hỗ trợ xử lý.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Hưng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Lê Thị Bình (trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Việc chuyển nhầm tiền là do chị Bình sơ suất trong quá trình giao dịch.
Tại trụ sở Công an xã, cán bộ công an đã làm việc với các bên liên quan, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Kiệm đã thực hiện chuyển trả toàn bộ 200 triệu đồng cho chị Bình.
Nhận lại tài sản, chị Bình bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của anh Kiệm và sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Hưng trong việc hỗ trợ người dân.
Công an xã Long Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, đặc biệt là đối với số tiền lớn. Trước khi thực hiện giao dịch, cần kiểm tra kỹ thông tin về họ tên người nhận, số tài khoản để đảm bảo chính xác. Tuyệt đối không chuyển tiền đến các số tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.
