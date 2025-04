Hiện trạng cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình sau nhiều năm thi công

Theo tìm hiểu của PV, công trình cầu Bến Mới nằm trên QL38B là công trình cầu lớn vượt sông Đáy thuộc địa phận huyện Ý Yên (Nam Định) và huyện Hoa Lư (nay là TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Công trình do liên danh Ilsung Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) - Tổng công ty Thăng Long là nhà thầu thi công. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.