Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng. Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120 km. Khu Trang trại Việt nằm trên cao, phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương. Những ngày qua, cũng như nhiều địa phương ở Lâm Đồng, xã Tuy Phong và vùng đầu nguồn có mưa lớn. Nước dồn về hệ thống sông suối, hồ chứa địa phương với lưu lượng lớn. Hai hồ Phan Dũng và Sông Lòng Sông đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Nhiều khu vực sạt lở, nước ngập cao tốc, cát vùi lấp quốc lộ 1 khiến giao thông ách tắc.