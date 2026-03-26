Cụ ông suýt mất tiền vì cuộc gọi mạo danh
GĐXH - Các đối tượng gọi điện thoại cho ông C. tự xưng là cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu phối hợp điều tra, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo giúp cụ ông tránh bị mất 55 triệu đồng.
Trước đó, trưa 25/3, ông N.V.C. (trú thôn Trí Nang) đến Công an xã Đông Kinh trong trạng thái lo lắng sau khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ.
Theo ông C., các đối tượng giả danh cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Bằng cách liên tục gây áp lực tâm lý qua các cuộc gọi dồn dập, dụng sự hoang mang của người lớn tuổi, khiến ông C. tiết lộ đang có sổ tiết kiệm trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, các đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ việc xác minh, đồng thời trấn an sẽ hoàn trả nếu ông không liên quan.
Tin lời, ông C. đã đến ngân hàng rút tiền. Tuy nhiên, trước khi chuyển khoản, ông C. nhớ lại các cảnh báo từ lực lượng công an nên kịp thời trình báo và tránh được việc bị chiếm đoạt tài sản.
Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ, trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Lô hàng gần 4.000 sản phẩm 'vô chủ': Công an Điện Biên phát thông báo tìm người nhậnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện một xe khách vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm và hàng hóa dạng bột không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túyPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thíchPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trườngPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.
Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà NộiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Qua điều tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 25kg ma túy các loại và 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú QuýXã hội - 23 giờ trước
Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh viPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.
Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nầnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.
Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị OanhPháp luật
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.