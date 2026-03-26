Cụ ông suýt mất tiền vì cuộc gọi mạo danh

Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo giúp cụ ông tránh bị mất 55 triệu đồng.

Ông N.V.C. đến Công an xã để trình báo vụ việc. Ảnh:CAHT.

Trước đó, trưa 25/3, ông N.V.C. (trú thôn Trí Nang) đến Công an xã Đông Kinh trong trạng thái lo lắng sau khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Theo ông C., các đối tượng giả danh cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Bằng cách liên tục gây áp lực tâm lý qua các cuộc gọi dồn dập, dụng sự hoang mang của người lớn tuổi, khiến ông C. tiết lộ đang có sổ tiết kiệm trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ việc xác minh, đồng thời trấn an sẽ hoàn trả nếu ông không liên quan.

Tin lời, ông C. đã đến ngân hàng rút tiền. Tuy nhiên, trước khi chuyển khoản, ông C. nhớ lại các cảnh báo từ lực lượng công an nên kịp thời trình báo và tránh được việc bị chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ, trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.