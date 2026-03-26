Lô hàng gần 4.000 sản phẩm 'vô chủ': Công an Điện Biên phát thông báo tìm người nhận

Ngày 26/3, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đang thụ lý, giải quyết vụ việc vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Cụ thể, ngày 23/3, tại đường Trần Đăng Ninh, tổ dân phố số 2, phường Điện Biên Phủ, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô khách của nhà xe Trường Thành (BKS 27H-006.79) và phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Một số sản phẩm công an thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 384 lọ mỹ phẩm nhãn hiệu GDLDDZAN SERUM; 743 bánh xà phòng Coffee Tamarind Scrub Soap; 154 lọ dung dịch vệ sinh Feminine Wash; 48 hộp mỹ phẩm TENDER WHITENING; 24 hộp mỹ phẩm Natural Whitening ESENCE; 1.990 gói sản phẩm dạng bột Tshuaj Niam Tsev; 505 gói dạng bột Tshuaj Txij Nkawm; 148 gói dạng bột Tshuaj poj Niam.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Hiện, số hàng hóa đã được chuyển về Phòng Cảnh sát kinh tế để tạm giữ, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Điện Biên thông báo, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến số hàng hóa trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên (địa chỉ số 312, đường Võ Nguyên Giáp, phường Điện Biên Phủ) để giải quyết.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.