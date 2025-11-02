Mới nhất
Hình ảnh công an khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh, hé lộ bên trong bên trong biệt thự sang

Chủ nhật, 19:00 02/11/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.


Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 1.

Tối 31/10, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với Viện KSND TPHCM và Công an phường An Khánh tiến hành khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh (SN 1976, quê Hà Nội, là diễn viên, người mẫu, doanh nhân).

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 2.

Trước đó, chiều 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 3.

Tại buổi khám xét, lực lượng công an thu giữ một số giấy tờ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu người nhà mở một vali và một két sắt để kiểm tra. Lực lượng chức năng cũng đã niêm phong, thu giữ một iPad mà Trương Ngọc Ánh sử dụng. Trong ảnh: Việc khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh có sự chứng kiến của người nhà nữ diễn viên, người mẫu.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét các phòng trong biệt thự.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 5.

Kiểm tra một vali mà người nhà cho biết là của Trương Ngọc Ánh.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 6.

Một két sắt nhỏ trong phòng ngủ của nữ diễn viên.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng thống kê những tài sản, giấy tờ tài liệu chứa trong két sắt.


Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 8.

Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên khi xung quanh nhà có rất nhiều vườn cây, hồ nước bao quanh tạo cảm giác thoáng mát, dễ thở.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 9.

Phía bên trong cũng được đầu tư nội thất xịn xò, sang trọng, lắp đặt thang máy riêng để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Các phòng đều có diện tích rộng rãi, không gian mở và đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 10.

Ngôi nhà của Trương Ngọc Ánh được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, bước vào căn nhà khiến mọi người có cảm giác dễ thở, thoáng mát.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 11.

Đứng từ lầu 3 của căn nhà, có thể nhìn sang được nhà bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 12.

Bao quanh căn nhà là sân vườn thoáng đãng với hồ cá, trúc xanh.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 13.

Lối vào khá rộng, xung quanh trồng nhiều cây xanh.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 14.

Phòng khách của ngôi nhà được thiết kế đầy hiện đại. Được biết, phòng khách có thể chứa hơn 100 khách mời.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 15.

Trang thiết bị và phong cách bài trí trong nhà đơn giản nhưng tiện nghi, trang nhã.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 16.

Tông màu đen xám khiến phòng khách trở nên sang trọng hơn.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 17.

Nữ chủ nhân thảnh thơi đọc sách, thưởng trà ngay tại phòng khách.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 18.

Trong nhà, Trương Ngọc Ánh ghi lại dấu ấn bằng những bức ảnh của hai mẹ con.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 19.

Không gian sống trở nên ấm cúng hơn nhờ những bức ảnh đời thường của hai mẹ con.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 20.

Và tất nhiên không thể thiếu bức chân dung lớn của nữ chủ nhân.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 21.

Tòa nhà có ba tầng với các không gian rộng, thoáng, nhiều cửa sổ. Trong nhà còn lắp hẳn thang máy để lên xuống cho thuận tiện.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 22.

Góc nhỏ để cho con gái học piano.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 23.

Tủ đứng được thiết kế cầu kỳ.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 24.

Phòng ăn rộng rãi dùng màu trắng làm tông chủ đạo.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 25.

Quầy rượu được đặt trên lầu 3 của căn nhà.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 26.

Đến cả nhà vệ sinh cũng sang chảnh không thua gì khách sạn 5 sao.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 27.Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa thảnh thơi tại biệt thự lớn như một lâu đài tại quê chồng, Bắc Ninh.

Khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh: Hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 28.Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.


Phương Nghi (t/h)
