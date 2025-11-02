Hình ảnh công an khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh, hé lộ bên trong bên trong biệt thự sang
GĐXH - Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.
Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên khi xung quanh nhà có rất nhiều vườn cây, hồ nước bao quanh tạo cảm giác thoáng mát, dễ thở.
