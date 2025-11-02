Mới nhất
Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

Chủ nhật, 15:00 02/11/2025
GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa thảnh thơi tại biệt thự lớn như một lâu đài tại quê chồng, Bắc Ninh.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

MC Mai Ngọc gần đây chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về sống trong lâu đài rộng hàng nghìn m2 của nhà chồng ở thành phố Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh. Ông xã cô, thiếu gia Quốc Thắng, hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê. Bên cạnh hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới, gia đình Quốc Thắng còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Từ khi chuyển về Bắc Ninh sống, Mai Ngọc giữ thói quen đưa con trai Panda dạo quanh khuôn viên lâu đài mỗi ngày. Cậu nhóc hiện hơn 5 tháng tuổi, đã bước vào giai đoạn ăn dặm và được nhận xét là bản sao của bố về ngoại hình.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Nữ MC update cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và cho biết hạnh phúc với nhịp sống bình yên, không khí trong lành ở quê.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Gác lại công việc MC, biên tập viên truyền hình từ khi mang bầu, niềm vui hiện tại của Mai Ngọc là con trai ngoan ngoãn, thích thú với các món ăn dặm do cô chuẩn bị.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 5.

Nữ MC có phòng riêng, thoải mái bày trí đồ dùng cá nhân.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 6.

Sự sang trọng của căn biệt thự này từng được Mai Ngọc vô tình "flex" chỉ trong 1 clip vẻn vẹn 13 giây. Mai Ngọc đã để lộ hình ảnh bên trong căn biệt thự bề thế của nhà chồng ở Bắc Giang (cũ) vào đúng dịp sau sinh vài ngày. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được ngắm nhìn một góc sâu hơn trong biệt thự khủng của nhà gia đình chồng Mai Ngọc tại Bắc Giang.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 7.

Đó là một không gian rộng rãi, bề thế, gần như một phim trường nhỏ mà góc nào dựng lên trang trí cũng đều quá "chất".



Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 8.

Ở một góc quay khác trong nhà, MC Mai Ngọc đang ngồi chơi đàn, độ bề thế bên trong biệt thự của gia đình chồng lọt vào camera khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 9.

Trước đó trong đám cưới tổ chức hồi cuối tháng 12/2024, cô cũng để lộ lâu đài bề thế của gia đình nhà chồng. Công chúng đều mừng cho hạnh phúc muộn màng của cô.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 10.

Mai Ngọc tạo dáng tại bậc tam cấp của nhà chồng sau lễ rước dâu. Chỉ một góc cầu thang đơn giản cũng góp phần thể hiện được sự nguy nga bề thế của biệt thự nhà chồng Mai Ngọc.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 11.

Một phần không gian phòng khách của gia đình cũng được Mai Ngọc hé lộ. Theo một nguồn tin, gia đình chồng Mai Ngọc sống tại một lâu đài bề thế và nổi tiếng tại Bắc Giang. Những bức ảnh được chia sẻ một cách đầy tinh tế, không quá phô trương, chủ yếu chỉ ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi cùng bạn bè thân thiết, nhưng ai ngắm nhìn cũng trầm trồ trước căn biệt thự này.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 12.

Cơ ngơi nhà chồng Mai Ngọc thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu phong cách tân cổ điển với không gian rộng lớn, họa tiết đối xứng, tỷ lệ, đường nét hoa văn phức tạp. Khu vực sảnh chính của ngôi nhà có nhiều chi tiết trang trí được dát vàng.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 13.

Khoảnh khắc cô dâu Mai Ngọc chụp hình trên tầng 2 của căn biệt thự cũng thể hiện sự tinh tế của cô. Không hé lộ toàn bộ cơ ngơi, bức ảnh ghi lại một góc tầng 2, cho thấy căn biệt thự được xây theo phong cách tinh giản, hiện đại với gam màu trắng làm chủ đạo.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 14.

Giây phút hai vợ chồng Mai Ngọc và Quốc Thắng cùng hai mẹ thắp hương gia tiên cũng trực tiếp hé lộ không gian bên trong căn biệt thự. Tất cả nội thất từ rèm cửa, thảm, kệ đựng đồ đều có thiết kế tinh tế, sang trọng, toát lên phong cách cao sang, hiện đại của gia chủ.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 15.Ngỡ ngàng với biệt thự gần 1.000m² của quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng

GĐXH - Không chỉ nổi bật với học vấn đáng nể, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia còn khiến nhiều người trầm trồ trước cơ ngơi sang trọng.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh - Ảnh 16.Sinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọng

GĐXH - Trở lại sự kiện sau thời gian 'ở ẩn', Á hậu Thụy Vân cho biết cô đón con gái thứ hai cách đây hai tháng, ở tuổi U40. Cuộc sống của Á hậu Thụy Vân viên mãn trong căn nhà sang trọng và ấm áp.

Phương Nghi (t/h)
