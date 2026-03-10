MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con

Theo nữ MC, dù vóc dáng chưa hoàn toàn trở lại như thời điểm trước khi mang thai, nhưng ở tuổi U40, cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với Mai Ngọc, việc giữ gìn sức khỏe và duy trì năng lượng tích cực sau khi làm mẹ mới là điều quan trọng nhất.