MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con

Thứ ba, 06:46 10/03/2026 | Giảm cân

Sau 10 tháng sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét.


MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 1.

Mai Ngọc thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng sau hành trình sinh nở. Trong trang phục thể thao ôm sát, nữ MC tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng cơ bụng số 11 nổi rõ.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 2.

Cô cho biết hiện tại cân nặng của mình đã giảm còn 57 kg.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 3.

Theo nữ MC, dù vóc dáng chưa hoàn toàn trở lại như thời điểm trước khi mang thai, nhưng ở tuổi U40, cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với Mai Ngọc, việc giữ gìn sức khỏe và duy trì năng lượng tích cực sau khi làm mẹ mới là điều quan trọng nhất.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 4.

Mai Ngọc tiết lộ cô bắt đầu quay lại tập luyện khi con trai được 3 tháng 10 ngày tuổi. Thời điểm đó, cân nặng của cô đã trở về mức trước khi sinh nhưng cơ bắp gần như “biến mất”, vòng eo săn chắc cũng không còn rõ ràng.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 5.

Ban đầu, người đẹp ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như pilates kết hợp đi bộ để phục hồi thể lực. Sau khi cơ thể quen dần với cường độ vận động, cô chuyển sang chạy máy tại nhà và tăng dần các bài tập siết cơ.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 6.

Sự kiên trì trong suốt nhiều tháng đã giúp Mai Ngọc dần lấy lại vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo đáng mơ ước.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 7.

Không chỉ gây chú ý với hành trình lấy lại vóc dáng, cuộc sống cá nhân của Mai Ngọc thời gian gần đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 8.

Từ khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực, tràn đầy năng lượng trên trang cá nhân.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 9.

Tháng 4/2025, cô thông báo tin vui khi hạ sinh con trai đầu lòng với chồng mới. Sự xuất hiện của thành viên nhí đánh dấu một chương mới đầy ý nghĩa trong cuộc sống của nữ MC xinh đẹp sau nhiều biến động trong chuyện tình cảm trước đó.

MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh con - Ảnh 10.

Sau khi sinh con, Mai Ngọc nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống khoa học cùng việc tập luyện đều đặn tại phòng gym riêng. Trên mạng xã hội, nữ MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập tạ, yoga hoặc chạy bộ trong trang phục thể thao khỏe khoắn.

