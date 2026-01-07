Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?

Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa? GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

Trong dàn "Táo Quân", NSND Quốc Khánh được xem là người có quyền lực nhất khi đóng vai "Ngọc hoàng". Mới đây, sau thông tin "Táo Quân 2026 dừng phát sóng vào Giao thừa Xuân Bính Ngọ, còn xuất hiện thông tin NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực.



Trước thông tin lan truyền chóng mặt trên MXH, những người thân quen với "Ngọc hoàng" đã liên hệ và được chính anh trấn an. NSND Quốc Khánh cho biết sức khỏe hiện tại vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội.

NSND Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc hoàng trong Táo Quân.

Nghệ sĩ Quang Thắng, đồng nghiệp thân thiết của NSND Quốc Khánh cũng chia sẻ: "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?".

Về NSND Quốc Khánh, anh sinh năm 1962, anh sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982.







Nam nghệ sĩ gạo cội vẫn độc thân ở tuổi hưu.





Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Mỗi mùa "Táo quân" đi qua, Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng từ những câu thoại đắt giá đến hành động, cử chỉ dí dỏm. Nhiều câu nói của NSND Quốc Khánh đã trở thành câu cửa miệng một thời của giới trẻ Việt như: Thích màu hồng ghét sự giả dối, Quyết liệt thì mới được việc, Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo...

Sau nhiều nỗ lực đóng góp cho nghệ thuật, năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.