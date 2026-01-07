Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?
Trong dàn "Táo Quân", NSND Quốc Khánh được xem là người có quyền lực nhất khi đóng vai "Ngọc hoàng". Mới đây, sau thông tin "Táo Quân 2026 dừng phát sóng vào Giao thừa Xuân Bính Ngọ, còn xuất hiện thông tin NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực.
Trước thông tin lan truyền chóng mặt trên MXH, những người thân quen với "Ngọc hoàng" đã liên hệ và được chính anh trấn an. NSND Quốc Khánh cho biết sức khỏe hiện tại vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội.
Nghệ sĩ Quang Thắng, đồng nghiệp thân thiết của NSND Quốc Khánh cũng chia sẻ: "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?".
Về NSND Quốc Khánh, anh sinh năm 1962, anh sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982.
Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Quốc Khánh quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Mỗi mùa "Táo quân" đi qua, Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng từ những câu thoại đắt giá đến hành động, cử chỉ dí dỏm. Nhiều câu nói của NSND Quốc Khánh đã trở thành câu cửa miệng một thời của giới trẻ Việt như: Thích màu hồng ghét sự giả dối, Quyết liệt thì mới được việc, Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo...
Sau nhiều nỗ lực đóng góp cho nghệ thuật, năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND.
‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'Giải trí - 56 phút trước
GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.
Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.
H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt NamGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bóGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.
Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ baGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.