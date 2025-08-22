Mới nhất
Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt

Thứ sáu, 11:00 22/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn với phong cách sang trọng trong sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cùng nhau khoe sắc trên thảm đỏ lộng lẫy.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà là khách mời đặc biệt của 1 sự kiện thời trang vừa diễn ra tại TPHCM. Cô diện váy nâu phối cùng trang sức kim cương đắt đỏ.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh thời trang, Hà Hồ đeo vòng cổ và bông tai Serpenti High Jewellery nạm ruby, kết hợp nhẫn Gioielleria Serpenti có giá trị đắt đỏ.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 3.

Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý tình tứ sánh đôi tại sự kiện. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Hồ vẫn giữ sức hút lớn, cô được nhiều nhãn hàng đình đám trên thế giới săn đón và lựa chọn là "Friend of House", gương mặt đại diện...

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 4.

Lan Khuê - siêu mẫu hàng đầu làng mốt Việt cũng góp mặt trong vai trò khách mời đặc biệt, ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và đẳng cấp.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 5.

Tại sự kiện, Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện cùng bộ trang sức trị giá hơn 9 tỷ đồng, bao gồm dây chuyền, đồng hồ và hoa tai đến từ một thương hiệu danh tiếng của Ý. Các thiết kế nổi bật với những viên đá ruby được chế tác tinh xảo, kết hợp cùng kim cương lấp lánh, càng làm tôn lên nhan sắc kiêu sa và vẻ đẹp mặn mà của “bà mẹ một con”.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 6.

Sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình, Lan Khuê trở lại với công việc trong niềm hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ ông xã và người thân. Người đẹp cho biết cô chủ động sắp xếp lịch trình một cách khoa học, vừa đảm bảo hoàn thành trách nhiệm trong công việc, vừa chu toàn thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 7.

Chi Pu – ca sĩ, diễn viên từng tạo dấu ấn khi lấn sân quốc tế, phối Serpenti vàng hồng đính ngọc lục bảo, đồng điệu cùng đôi bông tai Serpenti Viper có giá trị lên tới 9 tỷ đồng.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 8.

Sự kết hợp này tôn lên hình ảnh quyến rũ, sang trọng, khẳng định phong cách thời thượng của cô trong hành trình nghệ thuật ngày càng rộng mở.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 9.

Chi Pu, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê cùng đọ dáng ở sự kiện.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 10.

Dù mỗi nghệ sĩ theo đuổi một con đường sự nghiệp riêng, họ vẫn duy trì tình bạn gắn bó và đặc biệt chia sẻ cùng nhau niềm đam mê với thời trang.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt - Ảnh 11.

Với họ, trang sức không chỉ là điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là cách thể hiện tiếng nói cá nhân, mang lại sự tự tin và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

 

An Trần
