Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt
GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn với phong cách sang trọng trong sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cùng nhau khoe sắc trên thảm đỏ lộng lẫy.
Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránhXem - nghe - đọc - 5 phút trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.
Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCMXem - nghe - đọc - 8 phút trước
GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi conXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.
Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - NSND Xuân Bắc đã vô cùng bất ngờ và phấn khởi khi gặp lại "em gái" Biển "Sóng ở đáy sông" khi đi làm nhiệm vụ A80. Khoảnh khắc 2 diễn viên gặp lại nhau khiến khán giả thế hệ 7X, 8X xúc động.
Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếuGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Tô Hiếu nhắc đến người em trai ruột của diễn viên Thương Tín. Từ ngày có người em này, cuộc sống của nam diễn viên cũng bất ngờ thay đổi.
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'Thế giới showbiz - 5 giờ trước
Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.
'Mưa đỏ' là cơ hội hội lớn cho các diễn viên thực hiện nhiệm vụ thiêng liêngGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Tất cả diễn viên tham gia vào phim "Mưa đỏ" với tinh thần người lính thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi đóng góp, nỗ lực đều là nén tâm nhang mà ê kíp gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân HinhGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mới đây, ca sĩ trẻ Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền - gây chú ý khi "quẩy" tiết mục Xẩm Hà Nội "cực chất" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Đinh Quang Đạt trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Tiết mục nhanh chóng viral trên mạng xã hội và nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả về màn kết hợp hiếm có.
VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước CubaXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.
Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhậpXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.
