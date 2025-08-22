Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt

Sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình, Lan Khuê trở lại với công việc trong niềm hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ ông xã và người thân. Người đẹp cho biết cô chủ động sắp xếp lịch trình một cách khoa học, vừa đảm bảo hoàn thành trách nhiệm trong công việc, vừa chu toàn thiên chức làm vợ, làm mẹ.