Hoa hậu chuyển giới Hương Giang và bạn trai kém tuổi tình tứ bên nhau

Nguyễn Phú Cường gây ấn tượng với ngoại hình điển trai "không góc chết", phong thái cuốn hút, vẻ nam tính và thân hình săn chắc. Tháng 10/2024, anh giành giải KOC-Influencer Fitness of the year của Men's FOLIO Vietnam. Giải thưởng này vinh danh người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thể dục, thể thao và sức khỏe, truyền cảm hứng cho lối sống lành mạnh và cân đối. Phú Cường từng ngồi ghế ban giám khảo khách mời chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024.