Lương Thùy Linh gây tò mò

Lương Thùy Linh ở Paris GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến mạng xã hội "dậy sóng" với bộ ảnh mới trong bộ váy dạ hội ánh bạc ôm sát, được đính kết tỉ mỉ khoe khéo vóc dáng chuẩn và thần thái sắc sảo. Trên trang cá nhân, người đẹp viết ngắn gọn: "Road to…" (tạm dịch: "Đường đến…").

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý này lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác bày tỏ sự tò mò. Không ít ý kiến phỏng đoán Lương Thùy Linh có thể sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam "mang chuông đi đánh xứ người" tại một đấu trường nhan sắc khác trong thời gian tới.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, ông Valentine Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - viết: "Can't wait" (tạm dịch: Mong từng ngày). Những động thái này khiến dân mạng suy đoán Lương Thuỳ Linh được chọn thay Hương Giang tranh tài tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe sắp tới.

Lương Thùy Linh được đồn đoán sắp tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Song, Lương Thùy Linh mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Khi một khán giả bình luận về việc liệu có phải cô sẽ thay thế Hương Giang hay không, người đẹp đáp: "Dạ không có, hiểu lầm".

Trước đó, tối 24/9, Miss Universe Vietnam gây sốc khi công bố Hương Giang sẽ thi Miss Universe 2025 ở Thái Lan. Ban tổ chức cho biết Hương Giang có hành trình nổi bật khi hoạt động ở nhiều vai trò, đồng thời từng là nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024. Đáng chú ý, đơn vị này chọn "hand-pick" thay vì tổ chức thi như lệ thường.

Về phía Lương Thùy Linh, cô đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss World Vietnam 2019, sau đó thi Miss World và vào top 12. Cô là một trong những hoa hậu thành công khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, diễn viên, MC. Gần đây, cô lấn sân kinh doanh thời trang song vấp tranh cãi.