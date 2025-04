Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Từ hành trình vượt qua số phận đến nguy cơ bị tước vương miện chỉ vì những viên kẹo

Xuất hiện trong video gây tranh cãi, Hương Baby - vợ ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng GĐXH - Doanh nhân Hương Baby - vợ ca sĩ Tuấn Hưng vừa lên tiếng về khoảnh khắc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bởi ngoài vẻ đẹp, cô còn luôn cho thấy sự thân thiện và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện… Luôn xuất hiện với một vẻ ngoài tươi cười và tràn đầy năng lượng, thế nhưng Thùy Tiên đã trải qua một tuổi thơ khó khăn. Bố mẹ chia tay từ khi cô 4 tuổi, sống với cô ruột đến năm 18 tuổi. Mặc dù thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng Thùy Tiên là cô gái đầy nghị lực trong cuộc sống, quyết tâm theo đuổi con đường học hành.

Còn nhớ, khi đến với Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Thùy Tiên mang theo hình ảnh một cô gái đầy bản lĩnh và luôn nỗ lực vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Sự vui tươi, tràn đầy năng lượng của cô đã thực sự truyền cảm hứng tới mọi người. Vương miện được trao cho Thùy Tiên, kết quả xứng đáng dành cho người đẹp không ngừng hoàn thiện bản thân.

Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên từng là cô gái có kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp. Thùy Tiên từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018.

Không chỉ dựa vào nhan sắc, yếu tố quan trọng giúp Thùy Tiên đăng quang chính là nền tảng học vấn tốt. Bước ra từ Khoa Ngữ văn Pháp của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Thùy Tiên còn thể hiện năng khiếu vượt trội về ngoại ngữ, cô có thể sử dụng thuần thục 2 ngôn ngữ Anh và Pháp. Đây cũng chính là một lợi thế rất lớn đối với Thùy Tiên.

Từ tuổi thơ đầy sóng gió, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bước lên đỉnh cao cuộc thi nhan sắc khi đăng quang Miss Grand International 2021.



Hoa hậu Thùy Tiên "người yêu tin đồn" với Quang Linh Vlog

Kể từ tháng 7/2022, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs trở thành cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền". Thùy Tiên là Hoa hậu trong khi đó Quang Linh Vlogs là anh chàng YouTuber, vlogger nổi tiếng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Angola. Hai người hoạt động ở 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cách nhau rất xa. Thế nhưng cứ mỗi lần Thùy Tiên và Quang Linh gặp nhau, họ lại tạo thành đợt "bão" trên mạng xã hội.

Chuyện bắt đầu kể từ khi Thùy Tiên có chuyến đi trao công trình xây giếng nước sạch cho người dân ở Bản zamba, Bailundo, Huambo, Angola. Cô được ê-kíp kết nối với nhóm Quang Linh Vlogs - chàng Youtuber quê Nghệ An nhưng đang sống tại Angola để cùng nhau hoàn thành công việc.

Trong suốt chuyến đi đó, những hình ảnh nàng hoa hậu và chàng Youtuber được truyền tải tới công chúng. Ngay lập tức, trên mạng xuất hiện trào lưu "đẩy thuyền" Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs. Từng cử chỉ, lời nói mà cặp đôi dành cho nhau đều được đưa ra bàn tán, gán ghép một cách thích thú.

Sau đó, Quang Linh ở lại Việt Nam nhiều hơn, cả hai cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cư dân mạng quen dần với sự xuất hiện của Thùy Tiên trong các phiên livestream bán hàng của Quang Linh và Hằng Du Mục có doanh số "khủng".

Chuyến đi sang Angola đã khiến cộng đồng mạng ra sức "đẩy thuyền" Thủy Tiên và Quang Linh Vlogs.

Sau bị xử phạt, cấm xuất cảnh, Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước vương miện?

Liên quan đến vụ việc sản xuất kẹo rau củ Kera, chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và các quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với 5 bị can. Trong đó có Quang Linh Vlog, Hằng Du mục. Các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án.

Hoa hậu Thùy Tiên là người tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera và đã bị phạt 25 triệu đồng về hành vi không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ ngày 15/3 - 15/5 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Thùy Tiên tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera với Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs.

Tối 6/4, fanpage và kênh TikTok của hoa hậu Thùy Tiên đồng loạt biến mất. Tương tự khi truy cập vào kênh TikTok có hơn 5,5 triệu lượt theo dõi của Thùy Tiên, cũng không tồn tại... Sau vụ bê bối, Thùy Tiên nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng, đối diện nguy cơ có thể phải bồi thường các hợp đồng quảng cáo. Dự án điện ảnh của Thùy Tiên trong năm nay phim "Chốt đơn" dự kiến phát hành vào tháng 6 đang chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Theo Vietnamnet, thông tin về vụ bê bối của hoa hậu Thuỳ Tiên được Sanook - một trong những cổng thông tin đầu tiên và lâu đời nhất tại Thái Lan đăng tải. Một số fanpage, diễn đàn sắc đẹp lớn tại nước này cũng dẫn lại thông tin, thu hút hàng trăm bình luận đa chiều. Các tờ báo lớn, chính thống Thái Lan như: Thai Rath, Khaosod hay Matichon đều không đưa tin vụ ồn ào của Thùy Tiên.

Giữa những tranh cãi, fan sắc đẹp Thái Lan và người hâm mộ Thùy Tiên tại Việt Nam đều hướng sự quan tâm và đặt giả thiết liệu cô có bị Chủ tịch Miss Grand International thu hồi danh hiệu Miss Grand International 2021?

Thuỳ Tiên rạng rỡ bên Miss Grand International 2020 Abena Appiah trong đêm đăng quang.

Hiện tại, tổ chức Miss Grand International và cá nhân ông Nawat Itsaragrisil đều chưa có động thái nào liên quan đến vụ bê bối của hoa hậu Thùy Tiên. Bài đăng gần nhất trên Miss Grand International về Thùy Tiên vào đầu tháng 3, xoay quanh việc chúc mừng cô trở thành "Friend of the House" của thương hiệu Dior. Trong buổi livestream gần nhất, ông Nawat nhận nhiều câu hỏi về Thùy Tiên và phản hồi ngắn gọn: "Cô ấy đã hết hạn hợp đồng với chúng tôi từ 2 năm trước".

Quang Linh Vlogs không còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tạm hoãn xuất cảnh Hoa hậu Thùy Tiên GĐXH - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành quyết định về việc thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).