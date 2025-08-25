Mỹ Anh 'đắc tội' với bà Lý, bị đuổi khỏi nhà

Trong tập 7 "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng tối nay (25/8), Trúc Lam (Quỳnh Kool) chuẩn bị làm mẹ mà còn chưa lo được cho bản thân, chưa độc lập trong suy nghĩ khiến Mỹ Anh (Phương Oanh) và Ngân (Việt Hoa) khá lo lắng cho cô em gái.



Kim Ngân phân tích cho Trúc Lam rằng vợ chồng là cái duyên nhưng con cái mới là máu thịt. Sau khi mắng Trúc Lam xong, Ngân lại ra an ủi cô, nói "mắng là thương, đánh là yêu".

Trúc Lam tỏ ra mất phương hướng, suy sụp khi vợ chồng bất hòa về chuyện có con.

Trong khi đó, trong cuộc gặp ở nhà bá Lý (Thanh Huyền), Mỹ Anh nói rõ với bà Lý rằng chưa từng hứa sẽ chắc chắn giúp bà xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Ngay lập tức, bà Lý trở mặt, nói Mỹ Anh là người "thích phông bạt, thấy sang bắt quàng làm họ". Bà Lý thẳng thừng mời Mỹ Anh ra khỏi nhà.

Cảm thấy bị xúc phạm, Mỹ Anh đáp trả: "Tất nhiên là tôi sẽ đi nhưng không có nghĩa là chị có quyền xúc phạm tôi như thế. Chị không chấp nhận được sự thật thì đổ lỗi cho người khác. Chị cho rằng tiền có thể mua được tất cả nhưng có những thứ tiền không thể đánh đổi được".

Mỹ Anh nói thẳng: "Tôi không xin xỏ cho con tôi vào trường vì con tôi đủ năng lực. Tôi tìm đến chị vì muốn tìm đến người có tiếng nói để con tôi không phải chịu bất công thôi. Con tôi đến trường phỏng vấn bị bạn khác trêu chọc thì phản ứng lại nhưng mà nó lại bị đối xử thiên vị vì một mối quan hệ riêng. Nếu là chị thì chị có chấp nhận được không?".

Mỹ Anh đã có cuộc đối thoại căng thẳng với bà Lý và nói rõ lý do tiếp cận về chuyện học tập của con.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Tô Dũng) cuống lên đi tìm vợ, anh không biết vợ vừa từ bệnh viện về, đang ở nhà của Mỹ Anh. Toàn vô cùng hốt hoảng khi vợ có ý định bỏ con, đòi lên nhà gặp Trúc Lam. Mỹ Anh khuyên Toàn nên bình tĩnh để cho vợ tĩnh tâm.

Toàn hốt hoảng đi tìm Trúc Lam vì biết chuyện vợ đi bệnh viện bỏ con.

"Gió ngang khoảng trời xanh" tập 7 sẽ lên sóng trên kênh VTV3 vào 20h tối nay (25/8).

