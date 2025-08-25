Mỹ Anh 'đắc tội' với bà Lý, bị đuổi khỏi nhà
GĐXH - Trong tập 7 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh gặp khó khăn trong xin học cho con khi cãi tay đôi với bà Lý.
Trong tập 7 "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng tối nay (25/8), Trúc Lam (Quỳnh Kool) chuẩn bị làm mẹ mà còn chưa lo được cho bản thân, chưa độc lập trong suy nghĩ khiến Mỹ Anh (Phương Oanh) và Ngân (Việt Hoa) khá lo lắng cho cô em gái.
Kim Ngân phân tích cho Trúc Lam rằng vợ chồng là cái duyên nhưng con cái mới là máu thịt. Sau khi mắng Trúc Lam xong, Ngân lại ra an ủi cô, nói "mắng là thương, đánh là yêu".
Trong khi đó, trong cuộc gặp ở nhà bá Lý (Thanh Huyền), Mỹ Anh nói rõ với bà Lý rằng chưa từng hứa sẽ chắc chắn giúp bà xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Ngay lập tức, bà Lý trở mặt, nói Mỹ Anh là người "thích phông bạt, thấy sang bắt quàng làm họ". Bà Lý thẳng thừng mời Mỹ Anh ra khỏi nhà.
Cảm thấy bị xúc phạm, Mỹ Anh đáp trả: "Tất nhiên là tôi sẽ đi nhưng không có nghĩa là chị có quyền xúc phạm tôi như thế. Chị không chấp nhận được sự thật thì đổ lỗi cho người khác. Chị cho rằng tiền có thể mua được tất cả nhưng có những thứ tiền không thể đánh đổi được".
Mỹ Anh nói thẳng: "Tôi không xin xỏ cho con tôi vào trường vì con tôi đủ năng lực. Tôi tìm đến chị vì muốn tìm đến người có tiếng nói để con tôi không phải chịu bất công thôi. Con tôi đến trường phỏng vấn bị bạn khác trêu chọc thì phản ứng lại nhưng mà nó lại bị đối xử thiên vị vì một mối quan hệ riêng. Nếu là chị thì chị có chấp nhận được không?".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Tô Dũng) cuống lên đi tìm vợ, anh không biết vợ vừa từ bệnh viện về, đang ở nhà của Mỹ Anh. Toàn vô cùng hốt hoảng khi vợ có ý định bỏ con, đòi lên nhà gặp Trúc Lam. Mỹ Anh khuyên Toàn nên bình tĩnh để cho vợ tĩnh tâm.
"Gió ngang khoảng trời xanh" tập 7 sẽ lên sóng trên kênh VTV3 vào 20h tối nay (25/8).
Uyên Đỗ và Hằng Ngô ngậm ngùi chia tay Vietnam's Next Top ModelXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách với nắng gắt, gió mạnh ở đồi cát trắng.
Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 métXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 5 "Chiến sĩ quả cảm", các chiến sĩ nhập vai tỏ ra bất ngờ khi giải cứu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.
Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúcXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên' diễn ra trong khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tinXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.
Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.
'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần nàyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.
NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa MinzyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.
Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầuXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.
Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.