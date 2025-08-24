(Ảnh: VTV, FB nhân vật)
Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.
Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.
GĐXH - Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương quyết định sang nhượng căn hộ ở Đà Nẵng để tập trung ổn định cuộc sống mới.
Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".
GĐXH - Khác với những vai diễn trước, diễn viên Đinh Thúy Hà mới đây vào một nhân vật rất đặc biệt trong phim "Mưa đỏ". Đây là vai diễn đòi hỏi chị phải thay đổi và quan sát rất kỹ nhân vật nguyên mẫu mới hóa thân được chính xác.
Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.
Hạ Anh - nữ diễn viên đóng vai cô lái đò tên Hồng trong bộ phim đang gây sốt phòng vé "Mưa đỏ" được chú ý vì nhan sắc mong manh.
GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.
GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.
Vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con cũng như nghiêm túc học tập những điều mới, nữ MC này quyết định sẽ nghỉ công việc truyền hình.
Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nướcGiải trí
GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.