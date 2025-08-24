Mới nhất
Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Chủ nhật, 19:27 24/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 1.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 2.

Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"...

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 3.

Sau cơn sốt "Độc đạo", Việt Hoa dành nhiều thời gian cho bản thân, công việc làm người mẫu quảng cáo và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên bạn trai.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, Việt Hoa thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc như hậu trường phim, hình ảnh thú cưng, chuyến đi du lịch.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 5.

Ở tuổi 29, diễn viên Việt Hoa sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào. Đời thường, cô xây dựng phong cách nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 6.

Trang phục thông thường mà Việt Hoa chọn chủ yếu là các kiểu váy thanh lịch nhã nhặn. Gương mặt đẹp và vóc dáng thon thả của nữ diễn viên đã giúp cô cân hết tất cả các dạng trang phục. Đôi khi diện những bộ đồ gợi cảm khiến người hâm mộ trầm trồ trước vẻ gợi cảm, quyến rũ.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 7.

Năm 2025, Việt Hoa trở lại phim VTV khi góp mặt trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", phim đang được phát sóng trên kênh VTV3. Sự trở lại này gây ấn tượng mạnh với khán giả khi là người xinh đẹp, tinh tế và giọng nói đầy cuốn hút.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 8.

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" Việt Hoa vào vai Kim Ngân, một cô gái mạnh mẽ, độc lập về tài chính lẫn cuộc sống ở tuổi 30. Dù xuất hiện không nhiều trong các tập phim, nhưng vẫn có những dấu ấn riêng khiến khán giả chú ý.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 9.

Kim Ngân là một nhân vật thú vị và thông minh, quyết đoán và đầy kiêu hãnh. Sau một cú sốc tình cảm lớn, Kim Ngân chọn cách trở về quê hương, rồi lại quay lại thành phố với một ý chí mạnh mẽ hơn.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 10.

Trong bộ phim đang phát sóng, Việt Hoa đóng cặp với Denis Đặng. Cả hai đã gây được chú ý bởi cảnh hôn lãng mạn dưới mưa, trở thành một điểm nhấn nghệ thuật riêng trong phim.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 11.

"Gió ngang khoảng trời xanh" là câu chuyện về ba người phụ nữ Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Kim Ngân (Việt Hoa) - ba lựa chọn sống, ba hành trình riêng đầy va vấp và thức tỉnh. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, bộ phim còn là hành trình đi tìm giá trị bản thân của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ và dám sống cho chính mình.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong &quot;Gió ngang khoảng trời xanh&quot;Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

GĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim &quot;Gió ngang khoảng trời xanh&quot;Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', vai diễn này ngay tập đầu tiên đã gây tranh cãi và từ tập 5, khán giả "dậy sóng" vì bất bình.



Thanh Hằng (th)
