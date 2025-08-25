'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' được Tùng Dương đầu tư làm MV như một thước phim điện ảnh

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Hòa chung vào không khí hào hùng của cả nước hướng về dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hôm nay 25/8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức trình làng MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Đây cũng là sản phẩm âm nhạc thứ 2 đánh dấu sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tuy ra mắt sau nhưng có thể nói là một sản phẩm "kỳ lạ" của cả Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và cũng là hiện tượng" thú vị hiếm hoi ít thấy trong làng nhạc Việt.

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong buổi họp báo ra mắt MV. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Về phía Nguyễn Văn Chung, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" không phải bản "hit" đầu tiên của anh nhưng như tâm sự của chàng nhạc sĩ tài hoa này thì đây là một bài hát "kỳ diệu" bởi vì trước kia, hầu như 99% những sáng tác của anh nếu thành "hit" thì đều từ người ca sĩ đầu tiên thể hiện. Còn với nhạc phẩm này hành trình của nó không dễ dàng và bằng phẳng như vậy. Theo đó, nhạc phẩm này được anh viết cách đây 2 năm và người đầu tiên thể hiện là ca sĩ Duyên Quỳnh.

Cho đến gần đây khi Tùng Dương lần đầu tiên trình diễn sáng tác này trước 50.000 khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình trong Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", ca khúc này đã tạo nên "cơn địa chấn" trong làng nhạc Việt. Màn trình diễn của nam ca sĩ để lại ấn tượng mạnh với bản phối mang âm hưởng Epic Rock sôi động, phong cách âm nhạc đậm chất sử thi hùng tráng và hào sảng.

Đứng ở góc độ người sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những ca sĩ đã thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" khi mỗi người đều mang lại cho bài hát một sắc thái riêng, có lượng khán giả yêu thích riêng. Dù vậy, sau khi tận mắt chứng kiến và thưởng thức màn trình diễn của Tùng Dương tại Concert quốc gia anh công tâm đánh giá nam ca sĩ là người thể hiện đúng tinh thần bài hát này nhất, đúng với những gì mà anh mong muốn gửi gắm khi sáng tác.

Tùng Dương đã đầu tư một ê-kíp lớn cho MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Ảnh: Mạnh Nguyễn

Theo tác giả ban đầu anh chỉ nghĩ với sự thể hiện của Tùng Dương giúp "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" có thêm cơ hội vang lên trên những sân khấu, chương trình nghệ thuật lớn. Song vì Tùng Dương yêu thích và trân trọng bài hát này nên đã chủ động ngỏ ý muốn đầu tư thực hiện MV cho ca khúc để bài hát xứng đáng và xứng tầm.

Về phần Tùng Dương, anh cho biết ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã chạm đến trái tim mình, khiến anh rất xúc động mỗi khi cất giọng hát. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang theo thông điệp về lòng biết ơn đến các thế hệ cha anh đi trước, những lớp người đã hy sinh quên mình, ngã xuống để bảo vệ độc lập tự do cho đất nước và đem lại cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay cho dân tộc Việt Nam. Sau khi tiếp cận với ca khúc và thật sự đồng cảm với những gì mà tác giả gửi gắm trong từng ca từ và giai điệu, anh đã quyết định không chỉ cover mà cần thiết phải làm một MV riêng về ca khúc này, với mong muốn các bạn trẻ có thể cảm nhận được rõ hơn những sự hy sinh cao cả không gì có thể diễn ra bằng lời, từ đó thức tỉnh hơn, trân quý hơn giá trị của hai chữ hòa bình.

Mẹ ruột ca sĩ Tùng Dương đã xúc động rơi nước mắt khi xem MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Ảnh: Mạnh Nguyễn

Trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", Tùng Dương tiết lộ mong muốn được hóa thân vào vai một chiến sĩ cách mạng và như đang tận mắt chứng kiến, cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh và cả sự hào hùng, thiêng liêng trong thời khắc lá cờ đỏ sao vàng được phất lên, hòa bình được lập lại trên khắp quê hương đất nước.

Nam ca sĩ muốn có cơ hội hóa thân vào nhân vật này trong MV cũng là để cảm nhận rõ nét và sâu sắc hơn về tinh thần chiến đấu "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Khi hát ca khúc này và ghi hình MV, anh tin rằng nếu như mình sinh ra ở thời chiến chắc chắn cũng sẽ như hàng triệu người dân Việt Nam "máu đỏ da vàng", đều có tinh thần "thép" như vậy để bảo vệ quê hương đất nước.

"Tôi nghĩ mình thật sự đồng cảm với sáng tác này của Nguyễn Văn Chung có lẽ cũng bởi chúng tôi cùng thế hệ với nhau, đều sinh năm 1983, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, hiểu rõ giá trị của hòa bình và muốn cùng nhau thực hiện cuốn MV này. Chung viết nhạc đã lâu, tôi đi hát cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ cộng tác với nhau cả. Tới giờ mới có duyên khắc họa sâu hơn, đậm nét hơn mối duyên trong âm nhạc để có những dấu ấn với nhau. Cả tôi và Chung đều mong MV này có thể lay động và chạm tới các bạn trẻ", Tùng Dương chia sẻ.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" một lần nữa ghi nhận sự hợp tác ăn ý giữa nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Tùng Dương. Vị nhạc sĩ tài năng này cũng chính là người bạn đồng hành thân thiết với Tùng Dương trong âm nhạc, đứng sau dấu ấn thành công của nam ca sĩ trong nhiều sản phẩm và live-concert gây tiếng vang. Lần này, Nguyễn Hữu Vượng tiếp tục đảm nhận vai trò phối khí cho "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và đã khoác cho ca khúc này "tấm áo" mới được mọi người khen tấm tắc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tri ân các ca sĩ đã hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Clip: Đỗ Quyên

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Tùng Dương sẽ chính thức được phát hành vào lúc 19h30 ngày 25/8 trên kênh YouTube của Tùng Dương.