Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

Để có làn da đẹp, NSND Hồng Vân luôn chú trọng đến sức khỏe và việc giảm cân khoa học chính là cách giúp chị luôn khỏe mạnh. Cụ thể, cách đây 2 năm, NSND Hồng Vân tiết lộ chị đã giảm từ 86kg xuống còn 72kg, ông xã từ 126kg còn 84kg.