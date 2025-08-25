Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

Thứ hai, 09:07 25/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi 59 vẫn tự tin khoe mặt mộc, cùng vóc dáng khỏe khoắn, căng tràn sức sống của mình.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương &quot;Em bé Hà Nội&quot;Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 2.

NSND Hồng Vân quê Bắc Ninh, là gương mặt gạo cội trong làng sân khấu kịch phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công, NSND Hồng Vân còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Lê Tuấn Anh.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 3.

Trong đời thường, chị cho biết khi không có lịch diễn, vợ chồng chị tìm niềm vui giản dị từ gặp gỡ bạn bè, việc trồng cây, nuôi cá kiểng, dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm sóc thú cưng.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 4.

Chính tinh thần như vậy nên NSND Hồng Vân ở tuổi 59 vẫn có sắc vóc trẻ đẹp, khỏe khoắn. Đặc biệt, chị tự tin khoe mặt mộc vì có làn da đẹp.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 5.

Để có làn da đẹp, NSND Hồng Vân luôn chú trọng đến sức khỏe và việc giảm cân khoa học chính là cách giúp chị luôn khỏe mạnh. Cụ thể, cách đây 2 năm, NSND Hồng Vân tiết lộ chị đã giảm từ 86kg xuống còn 72kg, ông xã từ 126kg còn 84kg.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 6.

Đã giảm cân đúng lộ trình và bảo đảm sức khỏe nên NSND Hồng Vân hài lòng với số cân nặng của mình.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 7.

Nhờ giảm cân khoa học nên da dẻ của NSND Hồng Vân luôn mịn màng.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 8.

Xuất hiện bất cứ đâu ở đời thường, nữ nghệ sĩ gạo cội cũng không cần phải trang điểm.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59- Ảnh 9.

Chị muốn cho da được "thở" và sống cuộc sống khỏe khoắn bình yên.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim &quot;Mưa đỏ&quot; - Thân Thúy HàMặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên' diễn ra trong khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Giải trí - 1 giờ trước

Nghi kể, hôm đó sau khi hoàn thành buổi tập, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để cặp đôi gặp nhau vài phút.

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Trúc Mai nói chính chồng là người gợi ý cho cô về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh hơn cô 1 tuổi, từng là bạn học và hiện là công an chính quy.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.

VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin

VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương quyết định sang nhượng căn hộ ở Đà Nẵng để tập trung ổn định cuộc sống mới.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Khác với những vai diễn trước, diễn viên Đinh Thúy Hà mới đây vào một nhân vật rất đặc biệt trong phim "Mưa đỏ". Đây là vai diễn đòi hỏi chị phải thay đổi và quan sát rất kỹ nhân vật nguyên mẫu mới hóa thân được chính xác.

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.

Xem nhiều

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Giải trí

GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Giải trí
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Giải trí
Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top