Xem phim 'Mưa đỏ', siêu mẫu Hà Anh rơi nước mắt, nhớ và thương ông bà nhiều hơn

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn' GĐXH - Khác với những vai diễn trước, diễn viên Đinh Thúy Hà mới đây vào một nhân vật rất đặc biệt trong phim "Mưa đỏ". Đây là vai diễn đòi hỏi chị phải thay đổi và quan sát rất kỹ nhân vật nguyên mẫu mới hóa thân được chính xác.

Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 khi nhân dân, cán bộ và các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, 81 ngày đêm ấy đã thành huyền thoại, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Một hình ảnh của các chiến sĩ tiểu đội 1 trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: NSX phim cung cấp

Trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ra mắt giữa bối cảnh cả nước đang hướng về một trong những cột mốc lịch sử trọng đại nhất, "Mưa đỏ" mang tinh thần của nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, kể lại trang sử của mùa hè rực lửa đã khắc sâu vào lịch sử dân tộc.

Khi phim "Mưa đỏ" được công chiếu, siêu mẫu Hà Anh đã mua vé đi xem và có những dòng cảm xúc trên trang cá nhân. Cô viết: "Đây là một bộ phim nhất định phải xem vì phim hay thực sự. Những thước phim đẹp, cách kể chuyện hấp dẫn, hào hùng bi tráng, hài hước tình cảm, thật và rất nhân văn. Phim lấy đi của tôi kha khá nhiều nước mắt. Lúc thì bâng khuâng nước mắc dâng tràn, vừa kịp nén xuống thì vùi mình trong bom đạn đến nghẹt thở".

Hà Anh cùng bạn bè đi xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Theo Hà Anh, "Mưa đỏ" là bộ phim không có cảm giác bị giáo điều mà lại vô cùng giáo dục, về tình yêu nước, gia đình và lịch sử đất nước. Cô tâm sự: "Giới trẻ đi xem thích kiểu trẻ, trung có kiểu trung, lớn tuổi ắt rưng rưng. Lâu lắm mình không đi xem phim mà ngồi dán chặt vào ghế ngay cả khi đèn đã lên. Nhạc phim quá hay. Dàn diễn viên chính, phụ chọn quá chuẩn, nét diễn tự nhiên, đời và trong trẻo. Có những đoạn cười qua nước mắt, thấy trong những cái bĩ cực vẫn thật nhiều hy vọng".

Cuối cùng Hà Anh trải lòng khi xem phim "Mưa đỏ", cô nhớ và thương ông bà của mình nhiều hơn. "Xem mà nhớ và thương ông bà, mường tượng ra cảnh ông bà hoạt động cách mạng, rồi các ông bà là bạn ông bà, những nhà chỉ huy, lãnh đạo lỗi lạc.... nghĩ cảnh ông bà đi hành quân kháng chiến, lòng rưng rưng khôn tả", nữ siêu mẫu gốc Hà thành cho biết.

Hà Anh và bà nội - Nguyên TBT báo Phụ nữ Việt Nam - nhà báo Thanh Hương. Ảnh: FBNV

Khi nghe những trải lòng này của siêu mẫu Hà Anh, khán giả còn tò mò thêm về gia thế của cô. Được biết, Hà Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà.

Ông nội của Hà Anh là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Bố mẹ Hà Anh giáo dục cô toàn diện theo lối sống phương Tây, cho đi học piano, bơi lội và ngoại ngữ từ khi còn nhỏ. Hà Anh còn có một em gái là Hà Mi, sau này cũng sang học tập tại Anh và cô là người che chở vững vàng cho em.

Về phía Hà Anh, trong dịp lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cô cũng cùng gia đình bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đón đại lễ. Nữ siêu mẫu về thăm người thân và cho 2 con trải nghiệm không khí ngập sắc cờ hoa chào mực ngày lễ trọng đại.