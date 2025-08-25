Xem phim 'Mưa đỏ', siêu mẫu Hà Anh rơi nước mắt, nhớ và thương ông bà nhiều hơn
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ", cô còn có những dòng viết đầy tình cảm dành cho ông bà của mình.
Mưa đỏ" là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 khi nhân dân, cán bộ và các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, 81 ngày đêm ấy đã thành huyền thoại, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ra mắt giữa bối cảnh cả nước đang hướng về một trong những cột mốc lịch sử trọng đại nhất, "Mưa đỏ" mang tinh thần của nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, kể lại trang sử của mùa hè rực lửa đã khắc sâu vào lịch sử dân tộc.
Khi phim "Mưa đỏ" được công chiếu, siêu mẫu Hà Anh đã mua vé đi xem và có những dòng cảm xúc trên trang cá nhân. Cô viết: "Đây là một bộ phim nhất định phải xem vì phim hay thực sự. Những thước phim đẹp, cách kể chuyện hấp dẫn, hào hùng bi tráng, hài hước tình cảm, thật và rất nhân văn. Phim lấy đi của tôi kha khá nhiều nước mắt. Lúc thì bâng khuâng nước mắc dâng tràn, vừa kịp nén xuống thì vùi mình trong bom đạn đến nghẹt thở".
Theo Hà Anh, "Mưa đỏ" là bộ phim không có cảm giác bị giáo điều mà lại vô cùng giáo dục, về tình yêu nước, gia đình và lịch sử đất nước. Cô tâm sự: "Giới trẻ đi xem thích kiểu trẻ, trung có kiểu trung, lớn tuổi ắt rưng rưng. Lâu lắm mình không đi xem phim mà ngồi dán chặt vào ghế ngay cả khi đèn đã lên. Nhạc phim quá hay. Dàn diễn viên chính, phụ chọn quá chuẩn, nét diễn tự nhiên, đời và trong trẻo. Có những đoạn cười qua nước mắt, thấy trong những cái bĩ cực vẫn thật nhiều hy vọng".
Cuối cùng Hà Anh trải lòng khi xem phim "Mưa đỏ", cô nhớ và thương ông bà của mình nhiều hơn. "Xem mà nhớ và thương ông bà, mường tượng ra cảnh ông bà hoạt động cách mạng, rồi các ông bà là bạn ông bà, những nhà chỉ huy, lãnh đạo lỗi lạc.... nghĩ cảnh ông bà đi hành quân kháng chiến, lòng rưng rưng khôn tả", nữ siêu mẫu gốc Hà thành cho biết.
Khi nghe những trải lòng này của siêu mẫu Hà Anh, khán giả còn tò mò thêm về gia thế của cô. Được biết, Hà Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà.
Ông nội của Hà Anh là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Bố mẹ Hà Anh giáo dục cô toàn diện theo lối sống phương Tây, cho đi học piano, bơi lội và ngoại ngữ từ khi còn nhỏ. Hà Anh còn có một em gái là Hà Mi, sau này cũng sang học tập tại Anh và cô là người che chở vững vàng cho em.
Về phía Hà Anh, trong dịp lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cô cũng cùng gia đình bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đón đại lễ. Nữ siêu mẫu về thăm người thân và cho 2 con trải nghiệm không khí ngập sắc cờ hoa chào mực ngày lễ trọng đại.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổiThế giới showbiz - 4 phút trước
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.
'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' được Tùng Dương đầu tư làm MV như một thước phim điện ảnhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã rất cảm động khi ca sĩ Tùng Dương "chịu chơi" làm hẳn MV hoành tráng cho ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
'Bống' Hồng Nhung sẽ tham gia 'Điều còn mãi'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung sau nhiều năm vắng bóng ở chương trình hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi", nữ diva nhạc Việt sẽ xuất hiện trở lại và tạo nhiều bất ngờ với khán giả.
Phản ứng của con trai Thu Trang khi mẹ 'đi sớm về khuya' tham gia hợp luyện diễu hành A80Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thu Trang tâm sự, con trai thường xuyên hỏi mẹ về lý do đi sớm về muộn suốt 14 ngày qua...
Mỹ Anh 'đắc tội' với bà Lý, bị đuổi khỏi nhàXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh gặp khó khăn trong xin học cho con khi cãi tay đôi với bà Lý.
Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Người mẫu Tuyết Lan mới đây đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đón con gái đầu lòng.
Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hồng Diễm cùng nhiều nghệ sĩ với tinh thần tích cực "vượt nắng thắng mưa" trong ngày hợp luyện A80.
Uyên Đỗ và Hằng Ngô ngậm ngùi chia tay Vietnam's Next Top ModelXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách với nắng gắt, gió mạnh ở đồi cát trắng.
Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 métXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 5 "Chiến sĩ quả cảm", các chiến sĩ nhập vai tỏ ra bất ngờ khi giải cứu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.
Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi 59 vẫn tự tin khoe mặt mộc, cùng vóc dáng khỏe khoắn, căng tràn sức sống của mình.
Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?Giải trí
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.