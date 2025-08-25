Uyên Đỗ và Hằng Ngô ngậm ngùi chia tay Vietnam's Next Top Model
GĐXH - Trong tập 4 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách với nắng gắt, gió mạnh ở đồi cát trắng.
Trong tập 4 "Vietnam's Next Top Model", Top 12 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào những thử thách mới. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nắng gắt, gió mạnh ở đồi cát trắng, các thí sinh phải chinh phục thử thách giữ một tấm lụa khổng lồ ngược chiều gió để phô diễn thần thái. Đây được xem là bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực lẫn kỹ năng tạo dáng, tương tác với ống kính.
Mi Lan đã cho thấy sự bình tĩnh, làm chủ tốt với đạo cụ bắt buộc mà chương trình đưa ra trong thử thách - tấm lụa đỏ khổng lồ để có được bức hình đẹp nhất.
Nếu như ở tập 3 chứng kiến màn loại sốc thủ lĩnh ngôi nhà chung, ở tập 4 tâm điểm chú ý cũng thuộc về thủ lĩnh Giang Phùng. Nữ thí sinh thể hiện cá tính mạnh khi ở nhà chung với những yêu cầu "độc - lạ", tạo nên những ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Giang Phùng là người giàu năng lượng, sáng tạo và nỗ lực khi thực hiện các thử thách. Cô là người khiến giám khảo đánh giá cao với cách làm chủ tình huống chụp hình. Dù chỉ về thứ nhì trong tập 4 nhưng Giang Phùng cho thấy phong độ ổn định đáng nể so với những thủ lĩnh nhà chung trước đó.
Cùng cho thấy khả năng bứt phá trong những tập tiếp theo là Mỹ Ngân, Ái Băng và Trà My. Họ khởi đầu hành trình chinh phục ngôi vị quán quân khá chậm, nhận những lời phê bình thẳng thắn từ ban giám khảo nhưng đã thay đổi để ghi dấu ấn trong các thử thách.
Ngược lại, hai ứng cử viên tiềm tàng là Uyên Đỗ và Hằng Ngô - hai thí sinh catwalk tốt, có kinh nghiệm chụp hình lại không thể tiến xa hơn sau tập 4.
Uyên Đỗ đã bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi phải đứng ở vị trí nguy hiểm. Thực tế Uyên Đỗ đúng như siêu mẫu Thanh Hằng nhận xét đã có một hành trình khá ấn tượng nhưng trong thử thách chụp hình trên đồi cát. Tuy nhiên, cô chưa thể hiện tốt so với những thí sinh khác và cùng với Hằng Ngô nói lời chia tay với nhà chung.
