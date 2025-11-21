Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025

Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025 GĐXH - Fatima Bosch - đại diện Mexico, đã giành vương miện Miss Universe 2025. Phần ứng xử Top 5 mạnh mẽ góp phần giúp cô chiến thắng thuyết phục.

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ hơn 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Trong không khí sôi động của các phần thi hô tên, bikini, dạ hội và ứng xử, người đẹp Fatima Bosch đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu.

Tuy nhiên, Hương Giang - đại diện Việt Nam lại gây tiếc nuối khi dừng chân quá sớm, cô không có tên trong top 30.

Ngay sau khi kết quả được công bố, ca sĩ Hòa Minzy - một người em thân thiết của Hương Giang đã gửi lời động viên đến đàn chị. Giọng ca "Bắc Bling" vỗ về Hương Giang: "Chẳng phải đã quá kiên cường rồi sao! Giỏi lắm ạ. Em ôm chị". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy tình cảm đồng nghiệp ấm áp giữa hai nghệ sĩ.

Không chỉ Hòa Minzy, BTV Hữu Trí cũng chia sẻ thông tin, kèm lời động viên ý nghĩa. "Hương Giang out Top 30 nhưng cô ấy không đánh mất điều gì cả... Thật ra, hành trình của Giang đến với Miss Universe, đứng trên sân khấu của một trong những cuộc thi hoa hậu khốc liệt nhất hành tinh, đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ đã là một sự chiến thắng rồi. Có chăng chỉ là một chút xíu sự tiếc nuối nhỏ vì chưa thể xem cô ấy "nuốt mic" mà thôi. Trở về và ăn mừng chiến thắng trong lòng người hâm mộ thôi. Chúc mừng cô gái", BTV Hữu Trí chia sẻ.

MC Phí Linh cũng lên tiếng cho rằng hành trình dự thi Miss Universe của Hương Giang mang một ý nghĩa rất khác so với tất cả những đại diện Việt Nam trước đây. Bởi mọi hành trang Giang đem theo – kinh nghiệm, lợi thế và câu chuyện đời đặc biệt – đã khiến hành trình này trở nên độc nhất. "Dù tiếc nuối vì em chưa đạt thứ hạng cao hơn, nhưng với những người yêu mến Giang, đây vẫn là một chặng đường vô cùng ý nghĩa: Em đã được sống trọn vẹn ước mơ của chính mình", Phí Linh cho biết.

Việc Hương Giang không được đi tiếp khiến khán giả quê nhà tiếc nuối vì cô được xem là một chiến binh mạnh của Việt Nam.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, sau khi dừng chân ở Miss Universe 2025, Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái: "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhé".

Hiện tại, sau khi rời cuộc thi, Hương Giang vẫn nhận được nhiều lời động viên và chúc mừng từ khán giả trong nước. Hành trình tại Miss Universe kết thúc, nhưng với nền tảng chuyên môn và sự yêu mến mà công chúng dành cho cô, nhiều người tin rằng Hương Giang sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp và truyền cảm hứng cho những gương mặt trẻ đang ấp ủ ước mơ chinh phục các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Đông đảo fan sắc đẹp động viên Hương Giang.