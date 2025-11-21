Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025
GĐXH - Hòa Minzy và nhiều sao Việt như: BTV Hữu Trí, MC Phí Linh... có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025.
Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ hơn 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Trong không khí sôi động của các phần thi hô tên, bikini, dạ hội và ứng xử, người đẹp Fatima Bosch đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu.
Tuy nhiên, Hương Giang - đại diện Việt Nam lại gây tiếc nuối khi dừng chân quá sớm, cô không có tên trong top 30.
Ngay sau khi kết quả được công bố, ca sĩ Hòa Minzy - một người em thân thiết của Hương Giang đã gửi lời động viên đến đàn chị. Giọng ca "Bắc Bling" vỗ về Hương Giang: "Chẳng phải đã quá kiên cường rồi sao! Giỏi lắm ạ. Em ôm chị". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy tình cảm đồng nghiệp ấm áp giữa hai nghệ sĩ.
Không chỉ Hòa Minzy, BTV Hữu Trí cũng chia sẻ thông tin, kèm lời động viên ý nghĩa. "Hương Giang out Top 30 nhưng cô ấy không đánh mất điều gì cả... Thật ra, hành trình của Giang đến với Miss Universe, đứng trên sân khấu của một trong những cuộc thi hoa hậu khốc liệt nhất hành tinh, đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ đã là một sự chiến thắng rồi. Có chăng chỉ là một chút xíu sự tiếc nuối nhỏ vì chưa thể xem cô ấy "nuốt mic" mà thôi. Trở về và ăn mừng chiến thắng trong lòng người hâm mộ thôi. Chúc mừng cô gái", BTV Hữu Trí chia sẻ.
MC Phí Linh cũng lên tiếng cho rằng hành trình dự thi Miss Universe của Hương Giang mang một ý nghĩa rất khác so với tất cả những đại diện Việt Nam trước đây. Bởi mọi hành trang Giang đem theo – kinh nghiệm, lợi thế và câu chuyện đời đặc biệt – đã khiến hành trình này trở nên độc nhất. "Dù tiếc nuối vì em chưa đạt thứ hạng cao hơn, nhưng với những người yêu mến Giang, đây vẫn là một chặng đường vô cùng ý nghĩa: Em đã được sống trọn vẹn ước mơ của chính mình", Phí Linh cho biết.
Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, sau khi dừng chân ở Miss Universe 2025, Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái: "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhé".
Hiện tại, sau khi rời cuộc thi, Hương Giang vẫn nhận được nhiều lời động viên và chúc mừng từ khán giả trong nước. Hành trình tại Miss Universe kết thúc, nhưng với nền tảng chuyên môn và sự yêu mến mà công chúng dành cho cô, nhiều người tin rằng Hương Giang sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp và truyền cảm hứng cho những gương mặt trẻ đang ấp ủ ước mơ chinh phục các đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Màn hô tên của Hương Giang tại chung kết Miss Universe 2025. Đáng tiếc, sau đó người đẹp không được gọi tên trong Top 30 chung cuộc.
Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh conGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc ViệtGiải trí - 3 giờ trước
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.
Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.