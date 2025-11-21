Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025

Thứ sáu, 12:30 21/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hòa Minzy và nhiều sao Việt như: BTV Hữu Trí, MC Phí Linh... có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025.

Hòa Minzy ủng hộ Hương Giang sau Miss Universe 2025: Tình bạn vững mạnh - Ảnh 1.Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025

GĐXH - Fatima Bosch - đại diện Mexico, đã giành vương miện Miss Universe 2025. Phần ứng xử Top 5 mạnh mẽ góp phần giúp cô chiến thắng thuyết phục.

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan, quy tụ hơn 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Trong không khí sôi động của các phần thi hô tên, bikini, dạ hội và ứng xử, người đẹp Fatima Bosch đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu. 

Tuy nhiên, Hương Giang - đại diện Việt Nam lại gây tiếc nuối khi dừng chân quá sớm, cô không có tên trong top 30.

Ngay sau khi kết quả được công bố, ca sĩ Hòa Minzy - một người em thân thiết của Hương Giang đã gửi lời động viên đến đàn chị. Giọng ca "Bắc Bling" vỗ về Hương Giang: "Chẳng phải đã quá kiên cường rồi sao! Giỏi lắm ạ. Em ôm chị". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy tình cảm đồng nghiệp ấm áp giữa hai nghệ sĩ.

Hòa Minzy ủng hộ Hương Giang sau Miss Universe 2025: Tình bạn vững mạnh - Ảnh 2.
Hòa Minzy ủng hộ Hương Giang sau Miss Universe 2025: Tình bạn vững mạnh - Ảnh 3.

Không chỉ Hòa Minzy, BTV Hữu Trí cũng chia sẻ thông tin, kèm lời động viên ý nghĩa. "Hương Giang out Top 30 nhưng cô ấy không đánh mất điều gì cả... Thật ra, hành trình của Giang đến với Miss Universe, đứng trên sân khấu của một trong những cuộc thi hoa hậu khốc liệt nhất hành tinh, đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ đã là một sự chiến thắng rồi. Có chăng chỉ là một chút xíu sự tiếc nuối nhỏ vì chưa thể xem cô ấy "nuốt mic" mà thôi. Trở về và ăn mừng chiến thắng trong lòng người hâm mộ thôi. Chúc mừng cô gái", BTV Hữu Trí chia sẻ.

MC Phí Linh cũng lên tiếng cho rằng hành trình dự thi Miss Universe của Hương Giang mang một ý nghĩa rất khác so với tất cả những đại diện Việt Nam trước đây. Bởi mọi hành trang Giang đem theo – kinh nghiệm, lợi thế và câu chuyện đời đặc biệt – đã khiến hành trình này trở nên độc nhất. "Dù tiếc nuối vì em chưa đạt thứ hạng cao hơn, nhưng với những người yêu mến Giang, đây vẫn là một chặng đường vô cùng ý nghĩa: Em đã được sống trọn vẹn ước mơ của chính mình", Phí Linh cho biết.

Hòa Minzy ủng hộ Hương Giang sau Miss Universe 2025: Tình bạn vững mạnh - Ảnh 4.

Việc Hương Giang không được đi tiếp khiến khán giả quê nhà tiếc nuối vì cô được xem là một chiến binh mạnh của Việt Nam.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, sau khi dừng chân ở Miss Universe 2025, Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái: "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhé".

Hiện tại, sau khi rời cuộc thi, Hương Giang vẫn nhận được nhiều lời động viên và chúc mừng từ khán giả trong nước. Hành trình tại Miss Universe kết thúc, nhưng với nền tảng chuyên môn và sự yêu mến mà công chúng dành cho cô, nhiều người tin rằng Hương Giang sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp và truyền cảm hứng cho những gương mặt trẻ đang ấp ủ ước mơ chinh phục các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Hòa Minzy ủng hộ Hương Giang sau Miss Universe 2025: Tình bạn vững mạnh - Ảnh 5.

Đông đảo fan sắc đẹp động viên Hương Giang.

Màn hô tên của Hương Giang tại chung kết Miss Universe 2025. Đáng tiếc, sau đó người đẹp không được gọi tên trong Top 30 chung cuộc.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025

Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025

Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'

Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'

Hương Giang lại gây chú ý trước chung kết Miss Universe 2025

Hương Giang lại gây chú ý trước chung kết Miss Universe 2025

Trọn vẹn khoảnh khắc Hương Giang tỏa sáng trong tà áo dài trắng tại Miss Universe 2025

Trọn vẹn khoảnh khắc Hương Giang tỏa sáng trong tà áo dài trắng tại Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Cùng chuyên mục

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

Giải trí - 3 giờ trước

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.

Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTV

Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTV

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế

'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim

Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.

Xem nhiều

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

Giải trí

GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa
Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Giải trí
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu

Giải trí
Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top