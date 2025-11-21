Ứng xử giúp người đẹp Mexico giành vương miện Miss Universe 2025

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan vào sáng nay (giờ Việt Nam), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên khắp thế giới.

Sau các phần thi hô tên, bikini, dạ hội, ứng xử... Tân Hoa hậu năm nay chính thức thuộc về người đẹp Fatima Bosch - đại diện Mexico và các Á hậu lần lượt gọi tên: Người đẹp Veena Praveenar Singh (Thái Lan), Maria Ahtisa Manalo (Philippines), Stephany Abasali (Venezuela), Fatima Bosch (Mexico), Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà). Đây được cho là chiến thắng khá thuyết phục bởi đại diện Mexico đã có hành trình vô cùng tỏa sáng xuyên suốt cuộc thi, đồng thời cô liên tục được dự đoán cao ở các bảng xếp hạng.

Trong đêm chung kết, khi Top 5 bước vào phần thi ứng xử - vòng thi quan trọng bậc nhất để quyết định ngôi vị Tân Hoa hậu. Đại diện Mexcio nhận câu hỏi ứng xử: "Theo bạn, những thử thách lớn nhất để trở thành người phụ nữ của năm 2025 là gì? Và bạn sử dụng danh hiệu Miss Universe ra sao để mang lại an toàn cho phụ nữ trên toàn thế giới?".

Fatima Bosch trả lời: "Nếu được trở thành Miss Universe, tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ người khác và tạo ra những thay đổi tích cực. Ở đây, chúng tôi là những người phụ nữ có khả năng làm nên lịch sử".

Top 5 cùng trả lời câu hỏi: "Nếu bạn đăng quang đêm nay, bạn sẽ sử dụng danh hiệu này thế nào để ủng hộ sức mạnh của những cô gái trẻ?".

Tân hoa hậu Fatima Bosch khẳng định: "Các bạn hãy luôn tin vào sức mạnh phi thường của sự trung thực. Đừng để bất cứ ai, bất cứ lời nói hay hành động nào làm bạn nghi ngờ giá trị bản thân hay khiến bạn gục ngã. Bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn tưởng và tiếng nói của bạn đều xứng đáng được lắng nghe".

Fatima Bosch (24 tuổi) tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.

Trước chung kết, Tân Hoa hậu Fatima Bosch từng khiến fan sắc đẹp chú ý khi "xích mích" với ông Nawat - đại diện BTC chủ nhà. Theo đó, trong buổi trao sash, ông Nawat đã gọi thẳng Miss Universe Mexico để chất vấn lý do không hợp tác với BTC.

Hai bên sau đó tranh cãi trực tiếp và ông Nawat được cho là đã quát mắng và nói cô thiếu lịch sự, khiến người đẹp lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trong khán phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat gọi bảo vệ vào, khiến nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi và đứng lên định rời khỏi hội trường.

Bên cạnh niềm đam mê về thời trang, tân Miss Universe 2025 còn có sở thích chơi tennis, cưỡi ngựa, âm nhạc, hội họa và thơ ca.