Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ

Thứ sáu, 12:22 17/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 1.'Choáng' với dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà, có cả Hoa hậu quốc tế

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo... gây chú ý khi bê tráp trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.

Thông tin Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại nhà riêng ở Thanh Hóa ngày 16/10 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. 

Theo Google Trends Việt Nam, trong ngày, lượng người tìm kiếm từ khóa liên quan đến Hoa hậu Đỗ Thị Hà tăng cao. Các từ khóa liên quan như "lễ nạp tài", "Hoa hậu Đỗ Hà", "Đỗ Hà", "Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải" cũng có lượng tìm kiếm tăng đột biến. Điều này cho thấy sự quan tâm của công chúng dành cho nàng hậu xứ Thanh. 

Sau lễ ăn hỏi, người hâm mộ đang chờ đợi đám cưới của cặp đôi. Được biết, cũng trong tháng 10, cô dâu, chú rể sẽ tổ chức hôn lễ tại quê nhà của Nguyễn Viết Vương ở Quảng Trị.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh lễ ăn hỏi kèm trạng thái: "Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu một hành trình mới".

Mới đây, nhiếp ảnh gia của Đỗ Thị Hà đã tiết lộ bộ ảnh cưới được thực hiện tại Pháp, Italy và Thụy Sĩ. Cùng với đó, ê-kíp "nhá hàng" ảnh cưới vô cùng lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân.

"Xem ảnh, video lễ nạp tài xong rồi, trong lúc chờ đám cưới của nàng hậu thì mời đoàn nhà mình đặt gạch ngắm bộ ảnh Pre-Wedding của cô dâu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương được ê-kíp thực hiện tại Pháp - Ý và Thụy Sỹ", nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh chia sẻ.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 3.

Rò rỉ ảnh cưới tại Châu Âu của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương. Ảnh: Lê Chí Linh

Trước đó, hồi tháng 9, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc du lịch tại Milano và Venezia (Italy). Cô diện trang phục sang trọng, phủ hàng hiệu. Đời thường, cô chuộng diện những trang phục thoải mái, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 4.
Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 5.

Ghé thăm Milano, Italy hồi tháng 9, Đỗ Thị Hà dùng túi xách làm điểm nhấn nổi bật trên nền váy ngắn gam đen trẻ trung.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 6.
Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 7.
Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 8.

Hành trình khám phá châu Âu tại Venezia, Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe bờ vai thon cùng xương quai xanh qua mẫu đầm quây ren lưới xếp tầng điệu đà, kết hợp Hermes Kelly đắt đỏ. Cô tô điểm phong cách bằng kính râm bản lớn Louis Vuitton, đồng hồ Patek Philippe và mũ cói đậm tinh thần mùa hè.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 9.

Người đẹp xứ Thanh chuyển sang hình ảnh năng động hơn với áo thun ôm kèm quần shorts tôn chân dài.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà tại Pháp , Ý và thụy sĩ cùng chồng doanh nhân - Ảnh 10.

Đỗ Thị Hà tại Interlaken, Thụy Sĩ.

Đỗ Thị Hà quê Thanh Hoá, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Trong nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải sáng lập và điều hành nhiều năm.

Sau lễ ăn hỏi, lễ thành hôn của cô dâu, chú rể sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tại quê nhà Quảng Trị.

An Khánh
