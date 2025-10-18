Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Thứ bảy, 14:18 18/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 1.Diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng Tây: Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi!

Lan Phương nói sau phiên toà sơ thẩm ly hôn chồng Tây, cô cảm thấy gục ngã. "Tôi tủi thân oà ra khóc giữa phim trường. Cảm giác như tim tôi muốn vỡ ra, muốn ngất đi vậy", nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương đã tái xuất truyền hình và lập tức nhận sự quan tâm, thậm chí là tranh cãi từ nhiều khán giả khi đảm nhận một vai đặc biệt.

Cụ thể, trong tập 30 phim "giờ vàng" VTV "Gió ngang khoảng trời xanh", mạng xã hội "dậy sóng" khi nhân vật Linh do Lan Phương đảm nhận có phân cảnh chủ động thể hiện tình cảm với Đăng (Doãn Quốc Đam) - một doanh nhân đã có vợ con. Bên cạnh những bình luận chỉ trích Đăng vì đã phản bội người vợ đảm đang, tài giỏi - Mỹ Anh (Phương Oanh) thì cũng có không ít người "mất bình tĩnh" bởi Lan Phương nhập vai Linh chuyên nghiệp, mang đến một nhân vật "trà xanh" phiên bản Việt.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 2.
Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 3.

Doãn Quốc Đam và Lan Phương trong hậu trường cảnh quay tình ái của "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: VFC

Mới đây, Lan Phương vừa có dòng chia sẻ phân định rạch ròi về vai diễn và đời thực: "Mọi người ơi, Linh làm gì là chuyện của riêng Linh. Phương chỉ kể câu chuyện về Linh bằng việc diễn xuất, chứ Phương không phải là Linh đâu ạ".

Ngoài ra, ở phần bình luận, nữ diễn viên một lần nữa nhấn mạnh: "Phương cũng bảo Phương không phải 'bé 3', nếu có 'bé 3' thì là cái Linh. Nên mọi người đừng trách Phương không nói đúng thông tin về nhân vật ở bài post trước nha".

Đồng thời, trên trang cá nhân, Lan Phương cũng chia sẻ một số hình ảnh hậu trường kèm dòng trạng thái hài hước: "Cảnh này rất là riêng tư luôn". Có thể thấy, trên phim chỉ có hai nhân vật Linh và Đăng, nhưng hậu trường xuất hiện khá đông thành viên trong ê-kíp đứng xung quanh để hỗ trợ ánh sáng, máy quay và âm thanh.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ, các cảnh có vẻ nóng bỏng với Doãn Quốc Đam gần như không có động chạm gì thật sự, ngoài một nụ hôn mà Linh đặt trên cổ của Đăng. Còn lại đều là hình thể hỗ trợ.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 4.
Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây và màn tái xuất ấn tượng - Ảnh 5.

Cảnh quay riêng tư trên phim nhưng thực tế khá đông người trong ê-kíp hỗ trợ. Ảnh: VFC

Những chia sẻ của Lan Phương nhanh chóng thu hút nhiều khán giả để lại bình luận. Đa số là nhận xét cho rằng cô đã có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian tạm nghỉ giải quyết chuyện hôn nhân. 

Hiện tại, sau khi ly hôn, Lan Phương nhận được quyền chăm sóc hai con, còn chồng cũ của cô là doanh nhân David Duffy có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với việc chồng cũ của nữ diễn viên nộp đơn kháng cáo, cuộc tranh chấp quyền nuôi con vẫn chưa đến hồi kết.

Preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 30

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng Tây: Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi!

Diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng Tây: Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi!

Tình trạng của Lan Phương: Có những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi

Tình trạng của Lan Phương: Có những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi

Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặt

Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặt

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao?

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao?

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Giải trí - 4 giờ trước

Trước đêm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2025 đã dần lộ diện.

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữa

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữa

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hỏi nhà văn Phạm Ngọc Tiến: "Hai con người cá tính và đều coi trời bằng… cái ống kính máy quay thì có va chạm nhiều không?", ông bảo: "Nó là cái chuyện cơm bữa rồi".

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.

Xem nhiều

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ

Giải trí

GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17

Thế giới showbiz
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc
Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Giải trí
Gia đình có hai thế hệ NSND

Gia đình có hai thế hệ NSND

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top