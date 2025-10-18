Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây
GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.
Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương đã tái xuất truyền hình và lập tức nhận sự quan tâm, thậm chí là tranh cãi từ nhiều khán giả khi đảm nhận một vai đặc biệt.
Cụ thể, trong tập 30 phim "giờ vàng" VTV "Gió ngang khoảng trời xanh", mạng xã hội "dậy sóng" khi nhân vật Linh do Lan Phương đảm nhận có phân cảnh chủ động thể hiện tình cảm với Đăng (Doãn Quốc Đam) - một doanh nhân đã có vợ con. Bên cạnh những bình luận chỉ trích Đăng vì đã phản bội người vợ đảm đang, tài giỏi - Mỹ Anh (Phương Oanh) thì cũng có không ít người "mất bình tĩnh" bởi Lan Phương nhập vai Linh chuyên nghiệp, mang đến một nhân vật "trà xanh" phiên bản Việt.
Doãn Quốc Đam và Lan Phương trong hậu trường cảnh quay tình ái của "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: VFC
Mới đây, Lan Phương vừa có dòng chia sẻ phân định rạch ròi về vai diễn và đời thực: "Mọi người ơi, Linh làm gì là chuyện của riêng Linh. Phương chỉ kể câu chuyện về Linh bằng việc diễn xuất, chứ Phương không phải là Linh đâu ạ".
Ngoài ra, ở phần bình luận, nữ diễn viên một lần nữa nhấn mạnh: "Phương cũng bảo Phương không phải 'bé 3', nếu có 'bé 3' thì là cái Linh. Nên mọi người đừng trách Phương không nói đúng thông tin về nhân vật ở bài post trước nha".
Đồng thời, trên trang cá nhân, Lan Phương cũng chia sẻ một số hình ảnh hậu trường kèm dòng trạng thái hài hước: "Cảnh này rất là riêng tư luôn". Có thể thấy, trên phim chỉ có hai nhân vật Linh và Đăng, nhưng hậu trường xuất hiện khá đông thành viên trong ê-kíp đứng xung quanh để hỗ trợ ánh sáng, máy quay và âm thanh.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ, các cảnh có vẻ nóng bỏng với Doãn Quốc Đam gần như không có động chạm gì thật sự, ngoài một nụ hôn mà Linh đặt trên cổ của Đăng. Còn lại đều là hình thể hỗ trợ.
Cảnh quay riêng tư trên phim nhưng thực tế khá đông người trong ê-kíp hỗ trợ. Ảnh: VFC
Những chia sẻ của Lan Phương nhanh chóng thu hút nhiều khán giả để lại bình luận. Đa số là nhận xét cho rằng cô đã có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian tạm nghỉ giải quyết chuyện hôn nhân.
Hiện tại, sau khi ly hôn, Lan Phương nhận được quyền chăm sóc hai con, còn chồng cũ của cô là doanh nhân David Duffy có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với việc chồng cũ của nữ diễn viên nộp đơn kháng cáo, cuộc tranh chấp quyền nuôi con vẫn chưa đến hồi kết.
Preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 30
