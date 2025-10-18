Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Trong tập 14 phim "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Tú bất chợt nhớ lại cú va chạm với người đàn ông lạ ở hành lang công ty - khi cả hai đi ngược chiều nhau và phát hiện ra chiếc móc khóa chữ D trên balo của người đó. Tú ngay lập tức đến công ty tìm xem danh sách những người đến test game ở công ty vào ngày hôm trước. Cô hy vọng tìm thấy tên của Đức trong bản danh sách này nhưng không thấy. Tú cũng yêu cầu được xem camera ghi lại của ngày test game hôm đó.

Người mà Tú yêu cầu giúp cô những việc trên lại chính là bạn của Đức. Khi người bạn này gọi điện cho Đức tra hỏi đồng thời thông báo tình hình rằng Tú đang tìm Đức thì Đức đã yêu cầu bạn giấu tung tích hộ mình.

Đức bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thủa nhỏ với đám bạn ở làng Mây. Ảnh VTV

"Từ bây giờ chị sẽ là chị của em nhé? Chị sẽ thay cả phần của Quyên nữa" - Đức nhớ lại cuộc trò chuyện cuối giữa mình với Tú trước khi nhà cậu chuyển khỏi Mây. Khi đó Bách cũng nói sẽ trở thành anh trai của Đức, thay Quyên chăm sóc Đức. Những ký ức thời thơ ấu đẹp đẽ ùa đến với Đức. Cậu vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ.

Tú vẫn không bỏ cuộc, sau khi nhìn bản danh sách những người đến test game được in ra, Tú đã ngay lập tức khoanh đúng tên giả và số điện thoại của Đức. Nhưng buồn cho Tú là bạn của Đức đã nhìn thấy nên nhắn tin cho Đức thông báo Tú có gọi tới thì đừng nghe.

Sau khi gọi nhiều lần cho Đức không được, Tú đem tờ danh sách đến gặp anh trai Viễn của mình và nói về sự nghi ngờ của cô. Tú nhờ anh trai truy tìm thêm thông tin từ số điện thoại đấy. Viễn nói rằng anh cảm thấy tốt khi Tú dành thời gian đi tìm Đức thay vì ngẩn ngơ mãi những suy nghĩ về Bách.

Tú sau đó đã nổi cáu khi Viễn nói muốn cho cô xem Facebook của Bách. Viễn nhìn vẻ cáu kỉnh của em gái, anh thẳng thắn nói nếu Tú coi Bách là bạn thì phải chúc phúc cho bạn mình. Tú bật khóc trước những câu nói của anh trai khuyên em gái quên người bạn cũ nay đã có người khác.

Tú bật khóc khi Viễn khuyên hãy quên và chúc phúc cho Bách. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Biên xuất hiện trong một cuộc xử lý nội bộ của một băng đảng, cứu con gái ông trùm bị một kẻ phản bội trong băng bắt cóc tống tiền. Biên giờ đây võ nghệ giỏi, vô cùng lạnh lùng và xử lý mọi chuyện đầy dứt khoát, không còn là Biên hiền lành ngày nào ở làng Mây. My có vẻ rất có cảm tình với Biên nên đã tranh thủ cơ hội xin bố để Biên làm vệ sĩ riêng cho mình. My cũng nói với Biên rằng cô muốn anh mua thịt xiên nướng ở quán anh hay mua vì món thịt xiên đó rất ngon.

Quán thịt nướng ấy chính là quán của Chiến "đo". Vậy ra Biên vẫn thường xuyên đến quán của Chiến mua đồ ăn nhưng Chiến không hề hay biết, rằng người bạn thất lạc ấy đã trở về và ở rất gần mình. Lần này Biên đến đúng lúc Chiến đang nói chuyện với Thư "ống bơ" về tình hình của Tú.

Sau khi Biên gọi món và đợi đồ ăn, Chiến vẫn tiếp tục nói chuyện với Thư và Biên đã nghe được hết cuộc trò chuyện của cả hai. Theo đó, qua lời Chiến, Tú muốn đám bạn cũ quay về. "Nó muốn tìm thằng Biên, thằng Đức và muốn thân thiết lại với thằng Bách như ngày xưa" - Chiến nói chuyện với Thư.

Biên tình cờ biết được Tú vẫn còn mong nhớ và muốn tụi nhỏ năm xưa trở về. Ảnh VTV

Bất chấp những lời cay đắng anh trai nói để Tú tỉnh ngộ thì cô vẫn muốn nỗ lực để đám bạn ngày xưa quay trở lại. Giờ đây, nhóm bạn ngày ấy chỉ còn lại Tú, Thư và Chiến mà thôi.



Trong cuộc nói chuyện với Thư khi cả hai ngồi uống bia với nhau, Tú hỏi Thư có nghĩ Biên sẽ quay lại không? Thư nói cô không biết và nói thêm: "Trở ngại lớn nhất của anh Biên là lòng tự trọng. Nếu như bây giờ anh ấy quay về và lại gây phiền phức cho mình thì anh ấy chắc chắn không về đâu".

Tú cũng nói rằng bây giờ cô sẽ không quay xung quanh Bách nữa. Dường như Tú rất quyết tâm trong việc quên Bách. Cô sẽ không còn là trái đất quay xung quanh mặt trời là Bách nữa. "Tao sẽ bay bằng chính quỹ đạo của mình. Tao phải từ bỏ thôi vì suy cho cùng, từ bỏ anh ấy vẫn tốt hơn là tao phải từ bỏ chính bản thân mình" - Tú tuyên bố.

Tú tuyên bố sẽ không còn vương vấn mối tình đơn phương với Bách.

