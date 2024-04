Hòa Minzy sạch mụn nhờ loại rau được người Nhật ví như 'rau giải độc', bán đầy ở chợ Việt

Theo BS Mai Việt (Viện Dinh dưỡng quốc gia), rau diếp cá chứa nhiều lycopene hỗ trợ làm mờ vết thâm do mụn để lại, giảm nám và tàn nhang, ngăn chặn tia UV. Đây chính là một trong những loại nước uống giúp chống nắng từ bên trong mà ít ai biết để tận dụng. Rau diếp cá giàu vitamin A, C, K, giàu khoáng chất như kali, magie, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, tăng cường sức khỏe cho da. Thành phần quercetin và isoquercitrin có trong rau diếp cá giúp đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, cải thiện tình trạng mụn, nhất là mụn nội tiết, mụn do nóng trong người hiệu quả.