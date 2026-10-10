Hoài Lâm công khai trải lòng, trí ân bố Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra sao?

Đàm Vĩnh Hưng 'xót xa' khi nhắc đến Hoài Lâm sau 10 năm GĐXH - Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng về mối quan hệ với Hoài Lâm sau 10 năm đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Hoài Lâm cảm ơn NSƯT Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng

Sau những đồn thổi về mối quan hệ với NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm đã lên tiếng trên trang cá nhân với những dòng viết "gan ruột". Hoài Lâm gửi lời xin lỗi đến sư phụ Đàm Vĩnh Hưng cùng những người yêu thương anh sau khoảng thời gian có những suy nghĩ, hành động tiêu cực trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân đã nghỉ ngơi không đúng cách, khiến những người luôn quan tâm, nâng đỡ mình buồn lòng và thất vọng.

Hoài Lâm cảm thấy biết ơn gia đình, NSƯT Hoài Linh, "sư phụ" Đàm Vĩnh Hưng và khán giả.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoài Lâm hiểu rằng những gì mình có hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự thương yêu của Tổ nghiệp, công ơn sinh thành của cha mẹ, sự chỉ dạy của những người thầy và tình cảm của khán giả. Anh bày tỏ lòng biết ơn vì đã được trao cơ hội đứng trên sân khấu, đồng thời nhận ra bản thân cần sống có trách nhiệm hơn với những tình cảm ấy.

Không muốn chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, Hoài Lâm cho biết sẽ chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể. Nam ca sĩ sẵn sàng đi hát ở nhiều nơi, từ chùa, đám cưới, tiệc liên hoan đến hội chợ, đình làng, miễn là có khán giả yêu thương và chào đón. Với anh, chỉ cần còn người muốn nghe mình hát, anh sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người.

Bên cạnh việc trở lại lao động nghệ thuật, Hoài Lâm cũng đặt mục tiêu tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình để chăm lo cho gia đình, con cái và hoàn thành những bổn phận còn dang dở. Anh mong một ngày có đủ điều kiện để làm thêm nhiều việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà mình có duyên gặp gỡ.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ ước mong trở nên vững vàng, thành công và có điều kiện kinh tế tốt hơn. Với Hoài Lâm, điều đó không phải để so sánh hay hơn thua với bất kỳ ai, mà để chăm lo cho những người mình yêu thương và giúp đỡ được nhiều người hơn.

Đáng chú ý, trong lời xin lỗi và tri ân, Hoài Lâm nhắc đến bố Linh (NSƯT Hoài Linh) – sư phụ Đàm Vĩnh Hưng, cùng Mom Nha Trang Nguyễn, Má Liên, sư phụ Hứa Minh Đạt và những người thầy, anh chị, bạn bè đã yêu thương, chỉ dạy, trao cho anh cơ hội trưởng thành. Việc Hoài Lâm nhắc đến cả Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh trong lời tri ân cho thấy anh vẫn dành sự trân trọng đối với những người có vai trò trong hành trình nghệ thuật của mình.

Nam ca sĩ hứa sẽ nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương mà bản thân nhận được.

Sau những biến động trong cuộc sống và sự nghiệp, Hoài Lâm bày tỏ mong muốn được đại gia đình, những người thân thiết và khán giả bao dung trước những thiếu sót của bản thân. Anh hiểu rằng lời xin lỗi dù được nói bao nhiêu lần cũng khó có thể bù đắp hoàn toàn những tổn thương, thất vọng đã gây ra. Vì vậy, nam ca sĩ chọn cách làm việc chăm chỉ hơn, sống tốt hơn và tiếp tục theo đuổi âm nhạc bằng tất cả tình yêu dành cho nghề.

Khép lại lời chia sẻ, Hoài Lâm gửi lời cảm ơn đến khán giả vì dù có những lúc anh chưa làm tốt, mọi người vẫn dành tình cảm, kiên nhẫn chờ đợi và cho anh cơ hội trở lại. Với nam ca sĩ, đó không chỉ là sự động viên mà còn là điều nhắc nhở anh phải nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương đã nhận được.

Đàm Vĩnh Hưng đến dự hôn lễ của Hoài Lâm, nói lời cảm xúc

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng không giấu được cảm xúc xót xa khi có dịp gặp lại Hoài Lâm sau 10 năm ở tại hôn lễ ủa học trò. Nam ca sĩ diễn tả cuộc hội ngộ bằng cảm giác vừa thân thuộc, vừa nghẹn ngào, như thể giữa hai thầy trò chưa từng có một cuộc chia ly. Khoảng thời gian dài xa cách dường như không thể xóa nhòa những tình cảm đã được vun đắp, cũng không làm mất đi sự gắn bó đặc biệt giữa người thầy và cậu học trò năm nào.

Đàm Vĩnh Hưng đến dự tiệc cưới của Hoài Lâm.

Trước những lời đồn đoán, suy diễn và câu chuyện được thêu dệt trên mạng xã hội về mối quan hệ giữa hai người, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng người ngoài cuộc có thể có những cách nhìn nhận khác nhau, nhưng chỉ anh và Hoài Lâm mới hiểu rõ nhất những gì đã trải qua. Với nam ca sĩ, điều đáng quý không nằm ở những lời bàn tán mà ở tình yêu thương, sự trân trọng vẫn luôn hiện hữu trong mối thâm tình mà anh gọi là duyên phận.

Cuộc gặp lại sau một thập kỷ vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Đàm Vĩnh Hưng. Đó không đơn thuần là dịp hai thầy trò đứng cạnh nhau sau nhiều năm, mà còn là khoảnh khắc để những tình cảm từng trải qua thử thách của thời gian được nhắc nhớ. Qua những chia sẻ đầy cảm xúc, nam ca sĩ cũng gửi lời hẹn đến khán giả yêu mến cả hai, mong được gặp lại mọi người trong đêm nhạc Có những niềm riêng, với chủ đề Xót xa. Đây cũng là dịp để khán giả chứng kiến màn tái ngộ của Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm sau nhiều năm xa cách.

Còn về mối quan hệ giữa NSƯT Hoài Linh và Hoài Lâm, sau nhiều thăng trầm trong mối quan hệ thầy trò, Hoài Linh và Hoài Lâm có dịp hội ngộ tại Nhà thờ Tổ nghiệp trong dịp giỗ Tổ sân khấu. Tại đây, nam danh hài dành cho con nuôi những lời nhắn nhủ chân tình khi biết anh chuẩn bị kết hôn, bước vào một chặng đường mới của cuộc đời. Hoài Linh mong Hoài Lâm có cuộc sống bình yên, hạnh phúc và tiếp tục giữ tình yêu với âm nhạc.

Hoài Lâm khi mới vào nghề được NSƯT Hoài Linh dìu dắt.

Những lời dặn dò của người từng dìu dắt mình trên con đường nghệ thuật khiến Hoài Lâm xúc động, rưng rưng nước mắt. Cuộc gặp gỡ không chỉ gợi nhớ quãng thời gian Hoài Linh nâng đỡ Hoài Lâm từ những ngày đầu vào nghề mà còn cho thấy sự quan tâm giữa hai người sau thời gian ít xuất hiện cùng nhau. Dù Hoài Linh không có mặt trong ngày cưới của Hoài Lâm, lời chúc phúc dành cho con nuôi vẫn nhận được sự chú ý của khán giả.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, là ca sĩ được nghệ sĩ Hoài Linh dìu dắt từ sớm. Anh nổi tiếng sau khi giành Quán quân Gương mặt thân quen 2014, ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc qua các ca khúc như Hoa nở không màu, Có khi. Bên cạnh âm nhạc, Hoài Lâm còn tham gia diễn xuất. Sự nghiệp của nam ca sĩ trải qua nhiều thăng trầm, có giai đoạn tạm rời xa sân khấu trước khi trở lại hoạt động nghệ thuật.