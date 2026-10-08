Đàm Vĩnh Hưng 'xót xa' khi nhắc đến Hoài Lâm sau 10 năm

Hoài Lâm sau đám cưới: 'Mong sẽ sống tốt hơn, trách nhiệm hơn từ hôm nay' GĐXH - Sau đám cưới, Hoài Lâm bày tỏ mong muốn sống tốt, trách nhiệm hơn. Nam ca sĩ cũng cảm ơn bạn bè, người thân đã chúc phúc cho anh và bà xã Ngọc Trinh.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi bất ngờ có những chia sẻ đầy cảm xúc về Hoài Lâm trên trang cá nhân. Đặc biệt, giọng ca "Bài thánh ca buồn" nhắc đến hai chữ xót xa khi nói về cuộc hội ngộ với người học trò sau 10 năm, đồng thời lần đầu trải lòng về mối quan hệ giữa những đồn đoán từng xuất hiện trên mạng xã hội.

"Lần gặp lại như quen lần thứ 2... Thật xót xa. Sau 10 năm, như chưa từng có cuộc chia ly! Rất nhiều những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự yêu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Những hình ảnh chung sân khấu trong quá khứ của Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm.

Những dòng chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ bày tỏ cảm xúc khi gặp lại Hoài Lâm mà còn gián tiếp nhắc đến những câu chuyện từng được bàn tán xoay quanh mối quan hệ thầy trò.

Tuy nhiên, thay vì đi sâu vào những đồn đoán, Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn nhấn mạnh tình cảm và sự trân trọng mà cả hai vẫn dành cho nhau sau nhiều năm. Đặc biệt, câu nói "sau 10 năm, như chưa từng có cuộc chia ly" phần nào cho thấy cuộc hội ngộ lần này mang nhiều ý nghĩa đối với Đàm Vĩnh Hưng.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm cũng chuẩn bị tổ chức một đêm nhạc đặc biệt mang chủ đề "Xót Xa". Đây là một trong những lần hiếm hoi sau nhiều năm, hai thầy trò cùng đứng chung sân khấu, mang tiếng hát đến với khán giả.

Trước đó, ngày 6/10, Đàm Vĩnh Hưng là một trong số ít nghệ sĩ có mặt trong đám cưới của Hoài Lâm được tổ chức tại quê nhà Vĩnh Long. Không chỉ đến chung vui, Đàm Vĩnh Hưng còn cùng Hoài Lâm song ca tại lễ cưới. Hoài Lâm xúc động chia sẻ: "Prayformylife... Thương lắm. Cảm ơn sư phụ nhiều!".

Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng đến chúc phúc và hát 6 bài tặng vợ chồng Hoài Lâm trong lễ cưới 6/10. Ảnh: Huy Phong



