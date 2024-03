Học cách bẻ khoá, đấu điện xe máy trong 3 giây trên mạng, thanh niên cùng đồng bọn gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản

Nghi chồng ngoại tình, vợ điều 2 ô tô vượt gần 100km để đánh ghen GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình với người phụ nữ khác, Xuyến đã kéo theo anh em, bạn bè vượt gần 100km để đánh ghen.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Hữu (SN 2002, ở xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn (SN 2002) cùng trú tại xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Nguyễn Minh Đăng (SN 1997, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Trong đó, Lê Văn Hữu được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Trước đó, Hữu rủ Hoàng mang kìm cộng lực đến nhà A1 tập thể Nam Đồng (quận Đống Đa) bẻ khóa và trộm một xe máy Honda Dream. Phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy vậy, công an chỉ bắt giữ được Hữu, còn Hoàng phóng xe bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, Hữu khai từ lên mạng để học cách bẻ khóa và đấu điện xe Honda Dream chỉ trong vòng 3-5 giây.

Sau đó, Hữu rủ Hoàng và Tuấn cùng tham gia trộm cắp. Nhóm đối tượng phân công 1 người giả làm tài xế xe ôm công nghệ, một người là khách hàng rồi đi lượn lờ các tuyến phố tìm kiếm mục tiêu.

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh:BCA

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện thành công 24 vụ trộm cắp xe Honda Dream trên địa bàn các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng... rồi mang về nhà trọ tại phố Nguyễn Khoái cất giấu và rao bán trên các nhóm "mua bán xe không giấy tờ".

Trong một lần đăng bài, Hữu quen Nguyễn Minh Đăng, là thợ sửa xe, lên mạng tìm các xe không giấy tờ, mua về lấy phụ tùng bán lại cho các đầu nậu có nhu cầu ở các tỉnh thành phía Nam.

Đăng mua lại từ 3-5 triệu đồng mỗi xe của nhóm Hữu, sau đó mang về kho tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cất giấu, chờ ngày tháo phụ tùng hoặc chế tác mang đi tiêu thụ.

Khám xét kho của Đăng, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe gian, trong đó 25 xe Honda Dream.

Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu, Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn về hành vi "Trộm cắp tài sản"; khởi tố Nguyễn Minh Đăng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.