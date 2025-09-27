Tối nay, xem lại Han Sara, Vũ và Nguyễn Hùng biểu diễn tại 'V Fest - Vietnam Today' trên VTV3

Một tuần sau khi "V Fest - Vietnam Today" diễn ra vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) với 22.000 khán giả, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức đưa đại nhạc hội đẳng cấp này đến với khán giả truyền hình trong và ngoài nước. Mở đầu trong lịch phát sóng trên các kênh VTV là phiên bản 120 phút của "V Fest - Vietnam Today" phần 1 vào 20h00 ngày 27/9 trên kênh VTV3.

"V Fest - Vietnam Today" đã diễn ra thành công, quy tụ dàn sao đình đám của làng nhạc Việt như: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ, RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất và nhóm MAYDAYs, mang đến hơn 30 tiết mục giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Âm nhạc tại "V Fest - Vietnam Today" không chỉ mang tới những phút giây giải trí mà còn là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sĩ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương.

Trong đêm đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today", nghệ sĩ mở màn cho đêm diễn là ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Cát Tường đã mang đến những bản hit, những ca khúc đặc biệt được yêu thích như: "Vết mưa", "Từng là", "Chỉ cần có nhau"...

Vũ Cát Tường biểu diễn mở màn cho đêm đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today". Ảnh VTV

Sau set diễn của Vũ Cát Tường là Vinh Khuất. Vinh Khuất xuất hiện với nhạc cụ dân tộc trên sân khấu của V Fest tối 20/9. Vinh Khuất đã sáng tác và biểu diễn ca khúc mới về Việt Nam. Bài hát nói về niềm tự hào là người Việt Nam trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Vinh Khuất đã sáng tác và biểu diễn ca khúc mới về Việt Nam. Ảnh VTV

Han Sara - nữ nghệ sĩ trẻ biểu diễn sau Vinh Khuất, Han Sara đã thể hiện 2 ca khúc đáng yêu và dễ thương là "Có khi nào" và "Xinh". Cô tâm sự trong tiết mục của mình: "Năm 10 tuổi, khi chuyển đến Việt Nam sinh sống, em đã khóc rất nhiều vì không biết đây là đâu. Đến bây giờ, em đã có thể tự hào nói với mọi người rằng, em là Han Sara, đến từ Hàn Quốc và là một nghệ sĩ Việt Nam".

Han Sara tự hào khi là ca sĩ Việt Nam đến từ Hàn Quốc. Ảnh VTV

Vũ - hoàng tử indie của nhạc Việt là người nối tiếp sau Han Sara. Với chất giọng trầm ấm, vẻ lịch lãm vốn dĩ, Vũ đã làm say đắm khán giả của V Fest với "Những lời hứa bỏ quên", "Anh nhớ ra" và "Lạ lùng".

Ca sĩ Vũ khiến khán giả ngất ngây với những ca khúc hit của mình. Ảnh VTV

Trong thời điểm khán giả vẫn còn chưa hết đắm say với những giai điệu Vũ mang đến thì họ đã được tiếp nhận một set nhạc cũng đấy ấn tượng khác đến từ MAYDAYs và Nguyễn Hùng. Bên cạnh những ca khúc đã nằm lòng là "Phép màu", Nguyễn Hũng cũng đã mang đến bản hit mới "Còn gì đẹp hơn".

Khi ca khúc vang lên, đã khơi gợi trong lòng khán giả một tình yêu quê hương đất nước ngập tràn với cả niềm tự hào lớn lao. Điều đặc biệt, ca khúc này đã được Nguyễn Hùng kết hợp cùng Vũ.

Màn biểu diễn xúc động của Nguyễn Hùng và Vũ với "Còn gì đẹp hơn". Ảnh VTV

Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, nhằm phục vụ khán giả, Chương trình đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV3 vào 20h00 ngày 27/9 (Phần 1) và 21h30 ngày 4/10 (phần 2). Chương trình sau đó được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h40 ngày 12/10.



MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật GĐXH - MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua, anh giữ được sức khỏe tốt, cuộc sống an yên, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật.





